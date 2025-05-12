Белые волосы за одну ночь? Это не миф, а побочный эффект вашей жизни

С возрастом клетки, отвечающие за пигментацию волос, постепенно прекращают вырабатывать меланин — пигмент, придающий волосам их естественный цвет. Однако преждевременная седина может быть связана с рядом факторов:
Витамин B12 играет ключевую роль в поддержании здоровья волос. Его дефицит может привести к снижению выработки меланина, что ускоряет процесс поседения. Включение в рацион продуктов, богатых витамином B12, таких как мясо, рыба, яйца и молочные продукты, может помочь замедлить этот процесс.
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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