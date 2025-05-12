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Белые волосы за одну ночь? Это не миф, а побочный эффект вашей жизни

1:36
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом клетки, отвечающие за пигментацию волос, постепенно прекращают вырабатывать меланин — пигмент, придающий волосам их естественный цвет. Однако преждевременная седина может быть связана с рядом факторов:

Женщина с седыми волосами
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Женщина с седыми волосами
  • Стресс: хронический стресс может ускорить процесс поседения, влияя на клетки, вырабатывающие пигмент.
  • Курение: табачный дым содержит свободные радикалы, которые могут повреждать клетки, отвечающие за цвет волос.
  • Нехватка витаминов: дефицит витаминов, особенно B12, может привести к преждевременному поседению.

Роль витамина B12

Витамин B12 играет ключевую роль в поддержании здоровья волос. Его дефицит может привести к снижению выработки меланина, что ускоряет процесс поседения. Включение в рацион продуктов, богатых витамином B12, таких как мясо, рыба, яйца и молочные продукты, может помочь замедлить этот процесс.

Как замедлить поседение

  • Сбалансированное питание: употребляйте продукты, богатые витаминами и минералами, особенно B12, B9, железом и медью.
  • Управление стрессом: практикуйте методы релаксации, такие как йога, медитация и глубокое дыхание.
  • Отказ от курения: курение ускоряет процесс старения волос и их поседение.
  • Защита от солнца: избегайте длительного пребывания на солнце без защиты, чтобы предотвратить повреждение волос.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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