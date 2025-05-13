Устала, но надо выглядеть на все сто? Эти 5 лайфхаков скроют бессонную ночь за 10 минут

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дедлайны, недосып, стрессы — всё это отражается в зеркале. Но бывают дни, когда выглядеть свежо просто необходимо. В такие моменты пригодятся экспресс-способы которые точно вернут сияние лицу даже после самой тяжёлой ночи.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка наносит крем

Гидрогелевые маски — SOS для кожи

Храните их в холодильнике — холод усилит эффект: уберёт отёки и сузит поры. Через 15 минут лицо будет выглядеть так, будто вы только что вернулись из отпуска.

Лёд, ложки и гуаша

Обычные металлические ложки, ледяные роллеры или массаж гуаша — настоящие спасатели. Они не только пробуждают кожу, но и улучшают лимфоток, выравнивая тон и убирая следы усталости. Эффект заметен сразу — особенно под глазами.

Увлажнение и витамин С

Гиалуроновая кислота удерживает влагу, а ниацинамид и витамин С улучшают цвет лица и борются с тусклостью.

Макияж с эффектом "я выспалась”

Настя делает ставку на лёгкие текстуры: BB-крем вместо плотного тона, кремовые румяна и хайлайтер, немного скульптора и чёткие стрелки — и лицо выглядит свежо и живо. Главное — наносить всё влажным спонжем, чтобы макияж не выглядел тяжёлым.

Красота начинается изнутри

Никакой макияж не спасёт, если не заботиться о себе изнутри. Анастасия делает ставку на воду, полезные жиры (авокадо, рыба, орехи) и витамины. Это улучшает цвет лица и общее состояние кожи — а ещё добавляет энергии, которой всегда не хватает.

Так что, даже если ночь была тяжёлой, а в зеркало смотреть страшновато — не спеши прятаться под очками. Несколько простых приёмов, немного заботы о себе и правильный макияж помогут вернуть свежесть и уверенность за считанные минуты. Главное — помнить: усталость пройдёт, а твоя красота с тобой всегда.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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