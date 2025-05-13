Не к косметологу, а к стоматологу: как вернуть лицу поддержку и молодую улыбку

Голливудская улыбка — это не только про белизну зубов. В идеале передние верхние зубы должны чуть выглядывать из-под верхней губы, быть правильной длины и формы. Но с возрастом — или из-за проблем с прикусом — всё меняется. Зубы стираются, становятся короче, щеки теряют объём, губы "проваливаются", а уголки рта опускаются. Всё это в совокупности формирует так называемую "старческую улыбку".
Такой визуальный эффект может возникнуть:
Многие сначала идут к косметологу за филлерами, но часто это даёт недолгий или вовсе неэстетичный результат. Если искажена "опора" лица (то есть зубы и прикус), уколы не помогут. Сначала — к стоматологу. Он оценит прикус, осанку, дыхание и даже работу суставов. И только после полной картины предложит грамотный план.
Правильный прикус:
Исправить прикус можно брекетами или прозрачными капами. Это не быстро, но результат — стойкий и даёт омолаживающий эффект.
Даже идеальные зубы со временем стираются. В итоге:
Часто достаточно восстановить прежнюю высоту прикуса с помощью виниров. Но важно: они должны устанавливаться с учётом индивидуальных особенностей лица, дыхания и даже осанки. Тогда результат будет не только красивым, но и долгосрочным.
При́кус - взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.
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