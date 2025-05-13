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Не к косметологу, а к стоматологу: как вернуть лицу поддержку и молодую улыбку

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Голливудская улыбка — это не только про белизну зубов. В идеале передние верхние зубы должны чуть выглядывать из-под верхней губы, быть правильной длины и формы. Но с возрастом — или из-за проблем с прикусом — всё меняется. Зубы стираются, становятся короче, щеки теряют объём, губы "проваливаются", а уголки рта опускаются. Всё это в совокупности формирует так называемую "старческую улыбку".

Девушка улыбается
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка улыбается

У кого появляется старческая улыбка

Такой визуальный эффект может возникнуть:

  • При стираемости и укороченности зубов.
  • Из-за нарушений прикуса.
  • При возрастных изменениях мышц лица.
  • Из-за бруксизма (сжатия челюстей во сне).
  • После неудачных стоматологических или косметологических вмешательств.

Что делать, чтобы сохранить молодость улыбки?

Начните с диагностики

Многие сначала идут к косметологу за филлерами, но часто это даёт недолгий или вовсе неэстетичный результат. Если искажена "опора" лица (то есть зубы и прикус), уколы не помогут. Сначала — к стоматологу. Он оценит прикус, осанку, дыхание и даже работу суставов. И только после полной картины предложит грамотный план.

Исправьте прикус

Правильный прикус:

  • Равномерно распределяет нагрузку.
  • Сохраняет тонус мышц лица.
  • Помогает избежать головных болей и проблем с ЖКТ.

Исправить прикус можно брекетами или прозрачными капами. Это не быстро, но результат — стойкий и даёт омолаживающий эффект.

Восстановите высоту зубов

Даже идеальные зубы со временем стираются. В итоге:

  • Нижняя часть лица "сползает".
  • Подбородок уходит назад.
  • Появляются глубокие морщины и складки.

Часто достаточно восстановить прежнюю высоту прикуса с помощью виниров. Но важно: они должны устанавливаться с учётом индивидуальных особенностей лица, дыхания и даже осанки. Тогда результат будет не только красивым, но и долгосрочным.

Уточнения

При́кус - взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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