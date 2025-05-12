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Лето зовёт — макияж отвечает: 6 бьюти-трендов 2025, от которых сложно отвести взгляд

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Солнце, лёгкость, сарафаны — и, конечно, новый макияж. Пока вы обновляете летний гардероб, стоит позаботиться и о бьюти-образе. Мы пересмотрели показы весна-лето 2025 и собрали 6 самых модных идей, которые точно сделают ваш летний мейкап стильным и запоминающимся.

Девушка в очках
Фото: Designed be Freepik by v-ivash, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в очках

Драма на ресницах

  • Цветная тушь снова в деле! На показах Loewe и Dries Van Noten визажисты делали акцент на ресницах с помощью белых, розовых и жёлтых оттенков. Хотите повторить — выбирайте цвет, но избегайте "перекраски" в радугу. Одного оттенка достаточно для яркого акцента.

Мини-стрелки в духе 60-х

  • Легендарные короткие стрелки возвращаются. Подчеркните подвижное веко тонкой линией — и никаких ресниц! Макияж из показов Chanel и Gucci выглядит особенно свежо и стильно.

Эффект загара на щеках и носу

  • Никакого скульптурирования — только естественный румянец, будто вы только что вернулись с пляжа. Наносите его на спинку носа и центр щёк — именно туда, где кожа слегка "обгорела" после солнца.

Сливовая помада

  • Сочный ягодный оттенок теперь не только для осени. Летом-2025 сливовый цвет становится хитом. Главное — выбирайте матовую текстуру, как у моделей Versace и Luar.

Гранж на глазах

  • Смело и немного небрежно: размытая чёрная подводка — тренд, с которым можно не бояться жары. Вдохновляйтесь Gucci и Simone Rocha — и забудьте о чётких линиях.

Мерцание с характером

  • Металлические тени на веках — это не только вечерний образ. Добавьте немного шиммера во внутренний уголок глаза или у внешнего края — как на показах Loewe и LaQuan Smith. И сияйте!

Лето — идеальное время для бьюти-экспериментов, и эти тренды помогут выглядеть свежо, стильно и смело. Добавьте щепотку цвета, немного сияния и немного дерзости — и ваш макияж станет не просто завершением образа, а его главным акцентом. Не бойтесь пробовать новое: именно этим летом стоит блистать по-настоящему!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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