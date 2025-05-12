Лодочки снова в игре: тренд, который стилисты называют бунтом против стереотипа

Мода снова говорит "да" тому, чему ещё вчера мы говорили "нет". На этот раз в эпицентре — туфли-лодочки. Когда-то обувь студентов из братств и владельцев яхт, сегодня они — горячий тренд лета. Знаменитости, дизайнеры и инфлюенсеры выводят этот, казалось бы, устаревший фасон на новый уровень.
Оригинально созданные в 1930-х для моряков (чтобы не скользить на мокрой палубе), туфли-лодочки переживают неожиданное перерождение. Loewe, Monse и Jacquemus показывают их на подиумах, стилизуя с кожаными накидками, пижамными костюмами и мини-юбками. Меньше "яхт-клуба", больше стиля.
Дизайнеры внесли тонкие, но решающие изменения:
Эти детали делают лодочки актуальными и дерзкими.
Забудь про шорты цвета хаки и поло. Современная стилизация — это игра на контрастах. Например, актриса Эмма Коррин выбрала лодочки с плиссированной юбкой и множеством ремней. Получился образ, далёкий от образа из "кампуса", но ближе к подиуму.
Несмотря на смешанную репутацию, туфли-лодочки уверенно двигаются в сторону культового статуса. Они уже не просто практичные — они стильные, смелые и неожиданные. А мода, как известно, любит именно такие повороты.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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