Лодочки снова в игре: тренд, который стилисты называют бунтом против стереотипа

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода снова говорит "да" тому, чему ещё вчера мы говорили "нет". На этот раз в эпицентре — туфли-лодочки. Когда-то обувь студентов из братств и владельцев яхт, сегодня они — горячий тренд лета. Знаменитости, дизайнеры и инфлюенсеры выводят этот, казалось бы, устаревший фасон на новый уровень.

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Из моря — в модные луки

Оригинально созданные в 1930-х для моряков (чтобы не скользить на мокрой палубе), туфли-лодочки переживают неожиданное перерождение. Loewe, Monse и Jacquemus показывают их на подиумах, стилизуя с кожаными накидками, пижамными костюмами и мини-юбками. Меньше "яхт-клуба", больше стиля.

В чём фишка нового прочтения

Дизайнеры внесли тонкие, но решающие изменения:

Miu Miu использует состаренную кожу

использует состаренную кожу Jacquemus предлагает мягкую замшу

предлагает мягкую замшу Bottega Veneta добавляет массивную рифлёную подошву

Эти детали делают лодочки актуальными и дерзкими.

Как носить (и не попасть в ловушку стереотипа)

Забудь про шорты цвета хаки и поло. Современная стилизация — это игра на контрастах. Например, актриса Эмма Коррин выбрала лодочки с плиссированной юбкой и множеством ремней. Получился образ, далёкий от образа из "кампуса", но ближе к подиуму.

Почему это не временно

Несмотря на смешанную репутацию, туфли-лодочки уверенно двигаются в сторону культового статуса. Они уже не просто практичные — они стильные, смелые и неожиданные. А мода, как известно, любит именно такие повороты.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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