Лето — не повод прощаться с чёрным: 7 образов, в которых он звучит свежо и дорого

Лето традиционно ассоциируется с яркими красками, но поклонницы чёрного знают: этот цвет может быть не менее выразительным, чем алый сарафан или цветочная блуза. Главное — правильно подобрать ткань, форму и сочетания. Городской шик, пляжная небрежность или офисная строгость — чёрный всегда в игре.
Вот 7 стильных образов, доказывающих: чёрное летом — это красиво, уместно и свежо.
Лаконичная чёрная майка и лёгкие брюки с бантом — простой и уверенный образ на каждый день. Добавьте босоножки и плетёную сумку — и ваш аутфит уже тянет на "стритстайл-звезду выходного дня".
Комбинируйте кружева, лен и желейные сандалии для расслабленного, но утончённого образа. Идеально для прогулки или летнего кофе с подругами.
Лёгкая чёрная рубашка и шорты-бермуды — новый деловой дресс-код. Сочетайте с аккуратной сумкой и кожаными балетками. Удобно, современно, дышит.
Оставьте привычные светлые саронги и бикини в прошлом. Чёрный купальник + саронг + шляпа с широкими полями = эстетика "отпуск в кино".
Льняной чёрный костюм — находка для офиса, где нет кондиционера. Облегающий жакет и свободные брюки дают нужный баланс. Добавьте пайеточную сумку — и вы готовы к afterwork.
Макси-платье с открытыми плечами — шик в одном движении. Не бойтесь блистать — добавьте серебряные серьги и необычную сумку-ведро.
Байкерские шорты и чёрный спорт-бра — база. Добавьте уютный кардиган, модные кроссовки и лёгкий макияж — и вы готовы к утреннему латте или реформеру.
Чёрный цвет — это не про мрак, а про элегантность, уверенность и утончённость. Летом он особенно выигрышно смотрится на лёгких тканях, воздушных силуэтах и нестандартных сочетаниях. Не бойтесь отказаться от шаблонов: носить чёрное в жару — не только можно, но и нужно, если вы хотите выглядеть стильно, современно и собранно в любое время дня.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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