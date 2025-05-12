Живое платье скоро может оказаться на пике моды: появятся новые тренды в пошиве одежды

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Скоро живые платья могут уже не быть диковинкой. Ученым удалось создать ткань, которая цветет! Точнее на ней растут самые настоящие растения.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

В основу технологии LivingLoom ученые положили идею использования цветов в качестве компаньонов человека. На этапе производства ткани в нити добавляют гидрогель и семена растений, которые при правильном уходе прорастают.

Вещь так постепенно перерождается в мобильную лужайку с цветами и травой.

По мнению стилистов и дизайнеров, такая технология больше всего может пригодиться в изготовлении головных уборов, браслетов и сумочек. Но и живые платья тоже так можно шить.

Интересно, что хозяева таких вещей чувствуют с растениями связь, переживают за них и даже делятся с ними секретами, пишет KP. RU.

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.





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