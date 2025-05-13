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Волосы снова засияют цветом! Революционное открытие ученых о поседении

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Исследования показывают, что в некоторых ситуациях процесс поседения обратим, а изменения в рационе могут замедлить или восстановить пигментацию волос.

Волосы
Фото: flickr.com by Shylah, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волосы

По данным Journal of Investigative Dermatology, потеря цвета волос связана с уменьшением активности меланоцитов в волосяных фолликулах. Многие ученые пытаются понять механизм этого процесса, чтобы найти способы его предотвращения.

Японские исследователи из Нагойского университета обнаружили, что лютеолин, антиоксидант, содержащийся в овощах, может остановить поседение у мышей. Хотя эти результаты пока не подтверждены на людях, ученые считают, что они могут быть применимы и к человеку.

Лютеолин содержится в таких распространенных овощах, как сельдерей, брокколи, морковь, лук и перец.

Седые волосы — естественная часть старения. По данным WebMD, у белых людей седина появляется в середине 30-х, у азиатов — в конце 30-х, а у людей с темной кожей — в середине 30-х. К 50 годам у половины людей уже есть седые волосы.

Волосяные фолликулы содержат меланоциты, вырабатывающие меланин — пигмент, придающий волосам цвет. С возрастом эти клетки отмирают, и новые волосы растут без пигмента, становясь седыми. Многие предпочитают закрашивать седину краской, но некоторые ищут альтернативные решения.

Ученые решили выяснить, могут ли антиоксиданты лютеолин, гесперетин и диосметин предотвратить поседение. Для этого они вывели мышей, склонных к седине, и давали им один из антиоксидантов. Результаты были впечатляющими: мыши, получавшие лютеолин, сохраняли черный цвет меха, даже когда их сородичи седели.

Лютеолин показал значительное влияние на пигментацию, но не на циклы роста волос. Это говорит о том, что его действие направлено на поддержание цвета, а не на стимуляцию роста или предотвращение выпадения волос.

Исследователи считают, что лютеолин может стать эффективным средством для борьбы с возрастной сединой, пишет oloygeia. gr.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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