Перестаньте утяжелять волосы: эти продукты работают против вашей укладки

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Если ваши волосы стали быстро терять свежесть, выглядят тяжёлыми уже через день после мытья, возможно, проблема не в них, а в средствах, которыми вы пользуетесь. Правильный уход — это не только про питание, но и про лёгкость. Давайте разберёмся, какие продукты могут утяжелять волосы и чем их стоит заменить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё волос

1. Шампуни с силиконами

Они создают на поверхности волоса плёнку, из-за которой он становится гладким, но быстро загрязняется и теряет объём.

Чем заменить: выбирайте бессиликоновые шампуни с натуральными экстрактами и мягкими моющими компонентами.

2. Тяжёлые питательные маски

Их используют для восстановления, но если ваши волосы не пересушены, такие маски могут «придавить» их.

Альтернатива: лёгкие увлажняющие формулы с алоэ, пантенолом или гиалуроновой кислотой.

3. Масла и флюиды без смывания

Если переборщить даже на каплю, волосы могут выглядеть сальными.

Чем заменить: лёгкие спреи или сыворотки с водной основой и натуральными компонентами.

4. Бальзамы для гладкости

Они хороши для контроля пушистости, но часто утяжеляют пряди у корней.

Альтернатива: бальзамы с пометками volume, light texture, для тонких волос.

5. Некоторые сухие шампуни

Плотная пудра забивает корни и делает волосы тусклыми.

Что выбрать: сухие шампуни с лёгкой текстурой и освежающими экстрактами (мята, цитрус).

Лёгкость — это тоже уход

Если вы стремитесь к объёму, лёгкости и аккуратной укладке, важно внимательно относиться к выбору средств. Даже качественная косметика может работать против вашей цели, если она не подходит по типу волос. Начните с замены утяжеляющих продуктов — и ваши локоны ответят вам лёгкостью, воздушностью и красотой.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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