Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит

Многие из нас не представляют макияж глаз без туши. Однако бывают ситуации, когда её использование невозможно — из-за аллергии, наращённых ресниц, или просто желания отдохнуть от косметики. К счастью, выразительный взгляд возможен и без классического средства. В этом материале вы узнаете, как подчеркнуть глаза мягко, деликатно и стильно.
Если вы хотите создать акцент на линии роста ресниц, достаточно воспользоваться подводкой или мягким карандашом. Коричневый, графитовый или тёмно-оливковый цвет придаст взгляду глубину без эффекта тяжести. Можно слегка растушевать линию — получится эффект теней и визуального объёма.
Светлые матовые тени во внутреннем уголке глаза и под бровью визуально "открывают" взгляд. Нюдовые оттенки на подвижном веке и лёгкая растушёвка в складке придадут глазам форму и выразительность. Даже без туши ваши глаза будут выглядеть свежо и привлекательно.
Добавьте капельку хайлайтера или светлого шиммера на внутренние уголки глаз — это мгновенно сделает взгляд бодрым и сияющим. Такой трюк особенно эффективен в утреннем макияже, когда хочется выглядеть свежо, но не использовать много средств.
Не стоит забывать о бровях. Именно они формируют общее восприятие лица и подчёркивают глаза. Аккуратно оформленные, расчёсанные и слегка зафиксированные гелем брови способны "вытянуть" взгляд даже без туши.
Регулярный уход за ресницами — ещё один способ выделить глаза без макияжа. Касторовое, репейное масло и специальные сыворотки делают ресницы гуще и темнее даже без декоративной косметики.
Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.
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