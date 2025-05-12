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Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас не представляют макияж глаз без туши. Однако бывают ситуации, когда её использование невозможно — из-за аллергии, наращённых ресниц, или просто желания отдохнуть от косметики. К счастью, выразительный взгляд возможен и без классического средства. В этом материале вы узнаете, как подчеркнуть глаза мягко, деликатно и стильно.

Тени для век
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тени для век

Подводка и карандаш — ваши союзники

Если вы хотите создать акцент на линии роста ресниц, достаточно воспользоваться подводкой или мягким карандашом. Коричневый, графитовый или тёмно-оливковый цвет придаст взгляду глубину без эффекта тяжести. Можно слегка растушевать линию — получится эффект теней и визуального объёма.

Тени: эффект "раскрытого" глаза

Светлые матовые тени во внутреннем уголке глаза и под бровью визуально "открывают" взгляд. Нюдовые оттенки на подвижном веке и лёгкая растушёвка в складке придадут глазам форму и выразительность. Даже без туши ваши глаза будут выглядеть свежо и привлекательно.

Хайлайтер и капля света

Добавьте капельку хайлайтера или светлого шиммера на внутренние уголки глаз — это мгновенно сделает взгляд бодрым и сияющим. Такой трюк особенно эффективен в утреннем макияже, когда хочется выглядеть свежо, но не использовать много средств.

Оформленные брови — как рамка для глаз

Не стоит забывать о бровях. Именно они формируют общее восприятие лица и подчёркивают глаза. Аккуратно оформленные, расчёсанные и слегка зафиксированные гелем брови способны "вытянуть" взгляд даже без туши.

Уход: натуральная красота

Регулярный уход за ресницами — ещё один способ выделить глаза без макияжа. Касторовое, репейное масло и специальные сыворотки делают ресницы гуще и темнее даже без декоративной косметики.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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