Устали мыть голову каждый день? Простые причины и решения проблемы

Многие сталкиваются с проблемой, когда волосы уже на следующий день после мытья выглядят несвежо. Быстро жирнеющая кожа головы не только портит внешний вид, но и заставляет чаще мыть волосы, что может усугубить ситуацию. Почему это происходит и как с этим бороться? Давайте разберёмся.
Чаще всего повышенная жирность кожи головы связана с гиперактивной работой сальных желез. Это может быть врождённой особенностью или следствием стресса, гормональных изменений и неправильного ухода.
Парадоксально, но чем чаще вы моете голову с агрессивными шампунями, тем быстрее она жирнеет. Кожа головы начинает активно вырабатывать жир в ответ на пересушивание.
Использование тяжёлых масок, силиконов или средств не по типу кожи головы только усугубляет жирность.
Чрезмерное употребление жирной и сладкой пищи, недостаток воды и сна также напрямую влияют на состояние кожи головы.
Выбирайте мягкие очищающие шампуни без силиконов и с салициловой кислотой или глиной. Они регулируют выработку себума, не пересушивая кожу.
Позвольте коже головы адаптироваться. Сначала будет непривычно, но уже через пару недель вы заметите улучшения.
Сухой шампунь поможет освежить пряди между мытьём, а скраб удалит излишки себума и улучшит кровообращение.
Включите в рацион больше зелени, овощей, нежирных белков и исключите переработанные продукты.
С помощью грамотного ухода, правильного питания и регулярного очищения кожи головы можно существенно улучшить её состояние. Главное — не переусердствовать и подбирать средства индивидуально.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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