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Не тратьте деньги зря! Эти натуральные масла спасают от растяжек лучше кремов

2:24
Моя семья » Красота и стиль

После беременности или резкого похудения многие женщины сталкиваются с появлением растяжек. Эти тонкие полоски на коже могут вызывать дискомфорт и неуверенность. Хорошая новость — справиться с ними можно даже в домашних условиях с помощью натуральных средств. Главное — регулярность и терпение.

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

Почему появляются растяжки?

Растяжки (стрии) возникают, когда кожа не успевает адаптироваться к резкому увеличению или уменьшению объема тела. В результате в глубоких слоях кожи образуются микроразрывы, которые позже становятся видимыми на поверхности. Генетика, гормональный фон и состояние кожи — всё это влияет на вероятность их появления.

Топ натуральных средств против растяжек

1. Масло ши

Богато жирными кислотами и витаминами A и E. Глубоко питает кожу, повышает её эластичность и способствует восстановлению повреждённых участков.

2. Масло какао

Известно своими заживляющими свойствами. При регулярном использовании делает растяжки менее заметными, а кожу — более упругой.

3. Масло розы москеты (масло шиповника)

Природный источник ретинола. Стимулирует выработку коллагена, выравнивает тон кожи и уменьшает выраженность стрий.

4. Алоэ вера

Увлажняет, заживляет и способствует регенерации тканей. Лучше использовать натуральный гель из листа, а не промышленную продукцию.

5. Кофейный скраб с маслами

Стимулирует кровообращение и мягко отшелушивает омертвевшие клетки, помогая коже обновляться. Добавьте кокосовое масло или масло жожоба — и вы получите двойной эффект.

Советы по использованию

  • Наносите средства на чистую, распаренную кожу круговыми движениями.
  • Делайте легкий массаж — он улучшает впитывание активных веществ.
  • Повторяйте процедуры ежедневно — минимум 2 месяца.

Натуральные средства — это безопасный и доступный способ борьбы с растяжками. Они не дадут мгновенного эффекта, но при регулярном применении заметно улучшают состояние кожи. Важно помнить: главное — не скрывать следы прошлого, а заботиться о себе с любовью.

Уточнения

Стрии в обиходной речи также растяжки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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