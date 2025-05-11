Ваши волосы ломаются после ухода? Возможно, вы переборщили с кератином

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Кератин — белок, из которого в основном состоят волосы. Именно поэтому его активно добавляют в шампуни, маски и сыворотки. Он укрепляет локоны, делает их более плотными и блестящими. Но когда «полезного» вещества становится слишком много, эффект может быть обратным. Разберёмся, как распознать переизбыток кератина в уходе и что делать, если волосы пострадали.

Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Конский хвост

Что происходит при избытке кератина?

В норме кератин восстанавливает повреждённые участки волоса, заполняя пустоты. Однако чрезмерное накопление белка делает волосы тяжёлыми, ломкими и безжизненными. Это особенно актуально для тех, кто использует кератинсодержащие средства регулярно и в большом объёме, не чередуя их с увлажняющим уходом.

Признаки переизбытка кератина

1. Жесткие, "дубовые" волосы

Волосы теряют мягкость, становятся плотными и плохо поддаются укладке. Появляется ощущение, что они пересушены.

2. Повышенная ломкость

Вместо восстановления волосы начинают ломаться. Это связано с потерей гибкости из-за чрезмерного укрепления структуры.

3. Утяжеление и потеря объема

Кератин создаёт плотную плёнку на волосах. Это может привести к потере естественного объёма и быстрой загрязняемости у корней.

4. Отсутствие блеска

Парадоксально, но переизбыток кератина может сделать волосы тусклыми, особенно если в уходе не хватает влаги.

Как восстановить баланс?

Исключите кератиновые средства на 2–4 недели. Дайте волосам «отдохнуть».

Добавьте увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, пантенолом.

Используйте мягкие шампуни без белков, которые бережно очищают волосы.

Сделайте пилинг кожи головы, чтобы удалить остатки средств и стимулировать рост новых волос.

Кератин действительно полезен, но только в меру. Если вы заметили, что привычный уход больше вредит, чем помогает, возможно, проблема кроется в избытке этого белка. Главное — вовремя распознать тревожные сигналы и скорректировать рутину. Волосы отблагодарят вас живым блеском и эластичностью.

Уточнения

Кератины — семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.



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