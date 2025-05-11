Появление седых волос — не просто возраст: откровения клеток о болезни, которая атакует тебя

2:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Седые волосы — естественная часть процесса старения, но оказывается, что их появление может быть связано с гораздо более важными сигналами от нашего тела. Исследования показывают, что процесс поседения может ускоряться не только с возрастом, но и вследствие различных заболеваний, на которые иммунная система реагирует. Как это связано с иммунной системой и почему волосы седеют? Давайте разбираться.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Что происходит, когда мы болеем

Когда вирус или бактерия проникает в организм, его защитная система — врожденный иммунитет — включается в первую очередь. Это происходит быстро, и организм начинает вырабатывать интерфероны — белки, которые сигнализируют иммунной системе о необходимости реагировать. Они играют ключевую роль в борьбе с инфекциями и даже используются для разработки лекарств от различных заболеваний.

Седина как сигнал от организма

В 2018 году исследователи из Национального института здравоохранения и Университета Алабамы в Бирмингеме обнаружили интересную связь между реакцией иммунной системы и поседением волос. В ходе своего исследования ученые сосредоточились на стволовых клетках меланоцитов, которые отвечают за пигментацию волос. Эти клетки помогают создавать меланоциты — клетки, придающие цвет волосам.

Когда организм сталкивается с инфекцией, уровни интерферонов начинают повышаться. Но если их становится слишком много, они начинают действовать не только для защиты, но и нарушают работу меланоцитов. Это может привести к их разрушению, что, в свою очередь, вызывает потерю пигмента в волосах и их поседение. Этот процесс может стать необратимым, если меланоциты погибнут.

Неожиданное открытие о волосах и иммунной системе

Как объясняет Уильям Паван, соавтор исследования, это открытие подсказывает, что гены, управляющие цветом волос и кожи, также могут быть ответственны за регуляцию иммунной системы. Когда организм сталкивается с тяжелыми заболеваниями, он приоритетно активирует защитные механизмы, даже если это может привести к изменению цвета волос.

Это открытие позволяет по-новому взглянуть на седину. Возможно, это не просто результат старения, а важный сигнал, который подсказывает нам, что в организме происходят более серьезные изменения.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.