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Мифы о черных точках, которые вы давно верили — и как их развеять раз и навсегда

3:29
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Если ты пробовала уже десятки средств и народных рецептов, а черные точки не уменьшаются, возможно, ты не сталкиваешься с тем, что думаешь. Возможно, это не черные точки, а сальные нити — и с ними нужно бороться по-другому. Но даже если это действительно черные точки, важно не просто устранять их, а разобраться с коренной причиной появления, чтобы они не возвращались.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

В чем разница между черными точками и сальными нитями

Сальные нити — это вполне нормальное явление, особенно для людей с жирной кожей, и обычно они появляются в области носа. Выдавленные, они часто полупрозрачные или желтоватые. Сальными нитями можно легко управлять с помощью регулярного ухода.

Черные точки, в отличие от них, возникают, когда сальные железы забиваются и начинают окисляться, что и вызывает характерное потемнение. Эти образования не просто загрязнение, как принято думать, а окисленное кожное сало, которое потемнело при контакте с воздухом. Если не устранить эту проблему, сальные железы могут воспалиться.

Почему появляются черные точки

Есть несколько ключевых факторов, влияющих на их появление:

  • Повышенная активность сальных желез. Это может быть связано как с наследственностью, так и с состоянием рецепторов, которые отвечают за активность сальных желез.
  • Состав кожного сала. Чем оно гуще, тем сложнее его выведение, что приводит к закупорке.
  • Неправильный уход за кожей. Некоторые средства могут усугубить проблему, если они подобраны неверно.
  • Питание. Это не первопричина всех кожных проблем, но неправильная диета может сильно усугубить ситуацию, особенно когда речь идет о черных точках.

Как питание влияет на здоровье кожи

Некоторые продукты в повседневном рационе способствуют появлению черных точек. Это те самые вредные продукты, которые делают кожу "тяжелой" и склонной к закупорке. К ним относятся:

  • Рафинированные продукты и сахар,
  • Быстрые углеводы,
  • Трансжиры,
  • Продукты с высоким гликемическим индексом,
  • Кофеин и алкоголь.

Звучит знакомо? Эти вещества присутствуют в большинстве переработанных продуктов, и их регулярное потребление может привести к нарушению жирового обмена в организме. В частности, трансжиры, которые в избытке содержатся в фастфуде и выпечке, делают кожное сало более густым, и оно с трудом выходит из сальных желез.

Как это связано с черными точками

Жирные кислоты, которые мы получаем с пищей, становятся основой кожного сала. Если в нашем рационе преобладают полезные жиры, сало будет легким, а поры не будут забиваться. Но если мы едим много трансжиров, то сало становится более вязким, как масло, оставленное в холодильнике, и оно не может выйти из пор, образуя те самые черные точки.

Что нужно делать

Чтобы справиться с проблемой, важно не только правильно ухаживать за кожей, но и сбалансировать питание. Простое исключение вредных продуктов и включение в рацион здоровых жиров может значительно улучшить состояние кожи. А правильный уход поможет избавиться от черных точек и предотвратить их появление в будущем.

Уточнения

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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