Мифы о черных точках, которые вы давно верили — и как их развеять раз и навсегда

3:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ты пробовала уже десятки средств и народных рецептов, а черные точки не уменьшаются, возможно, ты не сталкиваешься с тем, что думаешь. Возможно, это не черные точки, а сальные нити — и с ними нужно бороться по-другому. Но даже если это действительно черные точки, важно не просто устранять их, а разобраться с коренной причиной появления, чтобы они не возвращались.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смузи

В чем разница между черными точками и сальными нитями

Сальные нити — это вполне нормальное явление, особенно для людей с жирной кожей, и обычно они появляются в области носа. Выдавленные, они часто полупрозрачные или желтоватые. Сальными нитями можно легко управлять с помощью регулярного ухода.

Черные точки, в отличие от них, возникают, когда сальные железы забиваются и начинают окисляться, что и вызывает характерное потемнение. Эти образования не просто загрязнение, как принято думать, а окисленное кожное сало, которое потемнело при контакте с воздухом. Если не устранить эту проблему, сальные железы могут воспалиться.

Почему появляются черные точки

Есть несколько ключевых факторов, влияющих на их появление:

Повышенная активность сальных желез. Это может быть связано как с наследственностью, так и с состоянием рецепторов, которые отвечают за активность сальных желез.

Состав кожного сала. Чем оно гуще, тем сложнее его выведение, что приводит к закупорке.

Неправильный уход за кожей. Некоторые средства могут усугубить проблему, если они подобраны неверно.

Питание. Это не первопричина всех кожных проблем, но неправильная диета может сильно усугубить ситуацию, особенно когда речь идет о черных точках.

Как питание влияет на здоровье кожи

Некоторые продукты в повседневном рационе способствуют появлению черных точек. Это те самые вредные продукты, которые делают кожу "тяжелой" и склонной к закупорке. К ним относятся:

Рафинированные продукты и сахар,

Быстрые углеводы,

Трансжиры,

Продукты с высоким гликемическим индексом,

Кофеин и алкоголь.

Звучит знакомо? Эти вещества присутствуют в большинстве переработанных продуктов, и их регулярное потребление может привести к нарушению жирового обмена в организме. В частности, трансжиры, которые в избытке содержатся в фастфуде и выпечке, делают кожное сало более густым, и оно с трудом выходит из сальных желез.

Как это связано с черными точками

Жирные кислоты, которые мы получаем с пищей, становятся основой кожного сала. Если в нашем рационе преобладают полезные жиры, сало будет легким, а поры не будут забиваться. Но если мы едим много трансжиров, то сало становится более вязким, как масло, оставленное в холодильнике, и оно не может выйти из пор, образуя те самые черные точки.

Что нужно делать

Чтобы справиться с проблемой, важно не только правильно ухаживать за кожей, но и сбалансировать питание. Простое исключение вредных продуктов и включение в рацион здоровых жиров может значительно улучшить состояние кожи. А правильный уход поможет избавиться от черных точек и предотвратить их появление в будущем.

Уточнения

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.



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