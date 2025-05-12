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Овал лица поплыл? Это упражнение возвращает чёткие линии и скулы

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаешь о чётком контуре лица и выразительных скулах, но не готова к уколам и пластике? Есть способ проще — и ты точно о нём не слышала. Упражнение занимает всего одну минуту, но результат видно уже после первого раза: скулы становятся рельефнее, лицо — моложе, а настроение — заметно бодрее.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

В чём секрет

На лице около 60 мышц, и все они со временем теряют тонус — особенно если ты сутулишься, переживаешь или спишь, уткнувшись носом в подушку. Кожа — последняя, кто сдаётся, но без мышечной поддержки у неё нет шансов. Поэтому важна не только косметика, а работа изнутри — через фейс-гимнастику.

Упражнение на скулы — пошагово

Этап 1

Положи скулы на "стульчики" из ладоней, наклони голову вниз и задержись на 5 секунд. Начни мягко, но уверенно толкать скулы вверх и в стороны к вискам. Представь, что лепишь лицо. Когда дойдёшь до висков — зафиксируй на пару секунд. Повтори 3-4 раза.

Этап 2

Одну руку заведи за голову, положи пальцы на висок и подтяни вверх. Второй рукой сделай 10 спиралевидных движений от внешнего уголка глаза к уху. Всё - ты только что "подсобрала" скулы.

Важно: делай на сухую кожу, без масел. Движения — не поверхностные и не грубые. И не забывай о направлении — от центра к периферии.

Эффект

Уже через минуту скулы подтягиваются, кожа выглядит плотнее, носогубные складки сглаживаются. Делай упражнение каждый день — и через месяц не узнаешь своё отражение. Ну а подруги начнут спрашивать: что ты с собой сделала?

Уточнения

Фейсбилдинг (от англ. «face» — лицо, «building» — строительство) — это комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи. Такая фитнес-гимнастика направлена на улучшение состояния кожи, избавление от морщин, коррекцию формы лица.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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