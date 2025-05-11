Маска сброшена: что скрывает самый популярный ингредиент в уходе

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня ретинол есть почти в каждой второй баночке на полке ухода за кожей. Его обещания звучат как магия: морщины исчезнут, прыщи забудутся, кожа станет ровной и сияющей. Но за этим глянцем есть и обратная сторона — та, о которой пишут мелким шрифтом.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Что не так с ретинолом

Это производное витамина А давно стало звездой косметических формул. Он ускоряет обновление клеток, стимулирует выработку коллагена, борется с воспалениями и пигментацией. Но работает он жёстко. Очень жёстко.

По данным Gea Cosmetics:

"если ретинол не назначен специалистом, его применение может вызвать раздражение, шелушение и чрезмерную сухость кожи".

Причём речь не только о чувствительной коже — с этим сталкиваются даже те, у кого раньше проблем не было.

Кому стоит быть особенно осторожным

Отдельная тема — беременность и грудное вскармливание. В период гормональной перестройки ретинол может представлять серьёзную угрозу для здоровья малыша. Gea Cosmetics прямо заявляют: "Ретинол может представлять риск во время беременности и кормления грудью".

Уход, но с умом

Испанский рынок красоты активно расширяется, и сегодня уход за кожей — почти национальное хобби. Мы выбираем средства для жирной, сухой, возрастной кожи, ищем решения для акне и пигментации. Но при всей любви к баночкам важно помнить: даже самый модный ингредиент требует грамотного подхода. Не всё, что "популярно", — безопасно.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С 20 Н 30 О) — жирорастворимый антиоксидант.



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