Слишком стильные, чтобы быть удобными? Эти шорты доказывают обратное

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

До официального начала лета ещё далеко, но Хьюстон уже раздевается. Город плавно прощается с уютными толстовками и шерстяными носками, уступая место воздушным тканям, лёгким сандалиям и мягкой палитре оттенков.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки на прогулке

Одним из модных ориентиров остаётся RealReal — маркетплейс для перепродажи люксовых вещей. В конце прошлого года бренд открыл своё первое представительство в Montrose Collective, и теперь у модников появился шанс покупать и примерять прямо в городе.

Ноэль Шакка, руководитель отдела моды в RealReal, не просто следит за трендами — она видит, что именно покупают и ищут клиенты. И это даёт ей уникальное понимание происходящего.

"Скорость, с которой TikTok меняет тренды, может сбивать с толку. Но в этом и красота — наблюдать, что будет дальше. Я всё равно за личный стиль и вещи, которые дают уверенность вне зависимости от моды".

Три тренда, которые будут главными летом 2025

Современная богема возвращается в игру: крестьянские блузы снова в топе — спрос на них вырос на 78% за год.

Бахрома и кисточки в украшениях — плюс 69% в поисковых запросах.

Кожаные шнурки и винтажные ожерелья в духе 70-х взлетели на 193%.

Шорты снова растут

Тренд на микро-мини уходит в тень. На смену приходят более практичные силуэты: удлинённые шорты и джинсы до колена. Они не только удобны, но и отлично вписываются в городской стиль — от офиса до выходных прогулок. Идеальный баланс между модой и здравым смыслом.

Уточнения

Шо́рты (англ. shorts от short «короткий») — разновидность укороченной одежды для ног — брюк, джинсов, штанов.



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