Слишком стильные, чтобы быть удобными? Эти шорты доказывают обратное

До официального начала лета ещё далеко, но Хьюстон уже раздевается. Город плавно прощается с уютными толстовками и шерстяными носками, уступая место воздушным тканям, лёгким сандалиям и мягкой палитре оттенков.
Одним из модных ориентиров остаётся RealReal — маркетплейс для перепродажи люксовых вещей. В конце прошлого года бренд открыл своё первое представительство в Montrose Collective, и теперь у модников появился шанс покупать и примерять прямо в городе.
Ноэль Шакка, руководитель отдела моды в RealReal, не просто следит за трендами — она видит, что именно покупают и ищут клиенты. И это даёт ей уникальное понимание происходящего.
"Скорость, с которой TikTok меняет тренды, может сбивать с толку. Но в этом и красота — наблюдать, что будет дальше. Я всё равно за личный стиль и вещи, которые дают уверенность вне зависимости от моды".
Тренд на микро-мини уходит в тень. На смену приходят более практичные силуэты: удлинённые шорты и джинсы до колена. Они не только удобны, но и отлично вписываются в городской стиль — от офиса до выходных прогулок. Идеальный баланс между модой и здравым смыслом.
Шо́рты (англ. shorts от short «короткий») — разновидность укороченной одежды для ног — брюк, джинсов, штанов.
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