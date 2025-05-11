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Слишком стильные, чтобы быть удобными? Эти шорты доказывают обратное

1:47
Моя семья » Красота и стиль

До официального начала лета ещё далеко, но Хьюстон уже раздевается. Город плавно прощается с уютными толстовками и шерстяными носками, уступая место воздушным тканям, лёгким сандалиям и мягкой палитре оттенков.

Девушки на прогулке
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушки на прогулке

Одним из модных ориентиров остаётся RealReal — маркетплейс для перепродажи люксовых вещей. В конце прошлого года бренд открыл своё первое представительство в Montrose Collective, и теперь у модников появился шанс покупать и примерять прямо в городе.

Ноэль Шакка, руководитель отдела моды в RealReal, не просто следит за трендами — она видит, что именно покупают и ищут клиенты. И это даёт ей уникальное понимание происходящего.

"Скорость, с которой TikTok меняет тренды, может сбивать с толку. Но в этом и красота — наблюдать, что будет дальше. Я всё равно за личный стиль и вещи, которые дают уверенность вне зависимости от моды".

Три тренда, которые будут главными летом 2025

  • Современная богема возвращается в игру: крестьянские блузы снова в топе — спрос на них вырос на 78% за год.
  • Бахрома и кисточки в украшениях — плюс 69% в поисковых запросах.
  • Кожаные шнурки и винтажные ожерелья в духе 70-х взлетели на 193%.

Шорты снова растут

Тренд на микро-мини уходит в тень. На смену приходят более практичные силуэты: удлинённые шорты и джинсы до колена. Они не только удобны, но и отлично вписываются в городской стиль — от офиса до выходных прогулок. Идеальный баланс между модой и здравым смыслом.

Уточнения

Шо́рты (англ. shorts от short «короткий») — разновидность укороченной одежды для ног — брюк, джинсов, штанов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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