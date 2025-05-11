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Не наждачка, а шёлк: что нужно знать, прежде чем тронуть ретинол

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Ретинол — не просто модный ингредиент в антивозрастной косметике. Это настоящая "тяжёлая артиллерия” в борьбе с морщинами, акне и тусклым тоном лица. Но важно понимать: чтобы он действительно работал, его нужно использовать правильно. Без знания нюансов он может стать причиной раздражения и сухости.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Чем полезен ретинол

Это активная форма витамина А, которая стимулирует выработку коллагена, разглаживает морщины, улучшает текстуру кожи и сужает поры. Неудивительно, что он стал частью ухода у тысяч женщин по всему миру. Но не всё так просто.

Побочные эффекты — не миф

Многие, начавшие пользоваться ретинолом, жалуются на покраснение, жжение и шелушение. Чтобы избежать этого, кожа должна "подружиться" с ингредиентом. Резкий старт — плохая идея. Лучше вводить его постепенно и аккуратно.

Как правильно использовать ретинол: советы от дерматолога

Дерматолог Лейре Баррутия делится тремя короткими, но важными правилами применения ретинола:

Сколько наносить:

"Если кожа чувствительная, начните с дозы размером с лесной орех. Даже этого достаточно для эффекта. Больше — не значит лучше. Чем больше, тем выше риск раздражения".

Когда наносить:

"После очищения — на чистую и сухую кожу".

Есть два исключения:

— если кожа плохо переносит ретинол, сначала можно нанести увлажняющий крем,
— если наоборот — хорошо адаптирована, допускается предварительное нанесение жидкого лосьона.

Куда наносить:

"Избегайте чувствительных зон, особенно в начале. Не трогайте область вокруг глаз, носогубки и уголки рта — здесь кожа реагирует быстрее всего".

Следуя этим простым рекомендациям, вы получите максимум пользы от ретинола — без раздражения и неприятных сюрпризов.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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