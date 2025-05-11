Не наждачка, а шёлк: что нужно знать, прежде чем тронуть ретинол

Ретинол — не просто модный ингредиент в антивозрастной косметике. Это настоящая "тяжёлая артиллерия” в борьбе с морщинами, акне и тусклым тоном лица. Но важно понимать: чтобы он действительно работал, его нужно использовать правильно. Без знания нюансов он может стать причиной раздражения и сухости.
Это активная форма витамина А, которая стимулирует выработку коллагена, разглаживает морщины, улучшает текстуру кожи и сужает поры. Неудивительно, что он стал частью ухода у тысяч женщин по всему миру. Но не всё так просто.
Многие, начавшие пользоваться ретинолом, жалуются на покраснение, жжение и шелушение. Чтобы избежать этого, кожа должна "подружиться" с ингредиентом. Резкий старт — плохая идея. Лучше вводить его постепенно и аккуратно.
Дерматолог Лейре Баррутия делится тремя короткими, но важными правилами применения ретинола:
Сколько наносить:
"Если кожа чувствительная, начните с дозы размером с лесной орех. Даже этого достаточно для эффекта. Больше — не значит лучше. Чем больше, тем выше риск раздражения".
Когда наносить:
"После очищения — на чистую и сухую кожу".
Есть два исключения:
— если кожа плохо переносит ретинол, сначала можно нанести увлажняющий крем,
— если наоборот — хорошо адаптирована, допускается предварительное нанесение жидкого лосьона.
Куда наносить:
"Избегайте чувствительных зон, особенно в начале. Не трогайте область вокруг глаз, носогубки и уголки рта — здесь кожа реагирует быстрее всего".
Следуя этим простым рекомендациям, вы получите максимум пользы от ретинола — без раздражения и неприятных сюрпризов.
Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.
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