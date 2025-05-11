Уход за кожей перед ПМС: секрет идеального лица в сложные дни

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Менструальный цикл — это не только эмоциональные качели и боль внизу живота. Он напрямую влияет на состояние кожи, чувствительность и эффективность косметических процедур. Особенно важно знать, как ухаживать за собой в предменструальный период, когда гормоны могут «играть» против вас.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Гормональные изменения: что происходит с кожей?

Перед началом менструации уровень прогестерона повышается, а эстроген падает. Это может привести к:

Повышенной жирности кожи;

Закупорке пор;

Повышенной чувствительности;

Воспалениям и акне.

Поэтому привычные процедуры могут давать неожиданный результат — даже вызвать раздражение.

Какие процедуры лучше отложить?

Глубокие чистки, химические пилинги, лазерные процедуры и депиляция — всё это может вызывать болезненность, покраснение и даже усиленные высыпания, если проводить их за 3–5 дней до начала цикла.

Что можно и нужно делать?

Лёгкие увлажняющие маски — кожа часто теряет влагу;

Успокаивающий уход с центеллой, алоэ или пантенолом;

Регулярное очищение без агрессивных компонентов;

Маски с глиной — помогут контролировать выработку кожного сала.

Также стоит перейти на щадящую рутину, исключив новые или экспериментальные продукты.

Забота по расписанию

Перед критическими днями кожа особенно уязвима. В это время лучше избегать агрессивных процедур и переключиться на мягкий, успокаивающий уход. Правильная стратегия в этот период не только убережёт кожу от проблем, но и поможет сохранить её здоровой и сияющей.

Уточнения

Предменструа́льный синдро́м (ПМС), также синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром — сложный, циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2—10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые, в свою очередь, негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни.



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