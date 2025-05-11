Уход за кожей перед ПМС: секрет идеального лица в сложные дни

Менструальный цикл — это не только эмоциональные качели и боль внизу живота. Он напрямую влияет на состояние кожи, чувствительность и эффективность косметических процедур. Особенно важно знать, как ухаживать за собой в предменструальный период, когда гормоны могут «играть» против вас.
Перед началом менструации уровень прогестерона повышается, а эстроген падает. Это может привести к:
Поэтому привычные процедуры могут давать неожиданный результат — даже вызвать раздражение.
Глубокие чистки, химические пилинги, лазерные процедуры и депиляция — всё это может вызывать болезненность, покраснение и даже усиленные высыпания, если проводить их за 3–5 дней до начала цикла.
Перед критическими днями кожа особенно уязвима. В это время лучше избегать агрессивных процедур и переключиться на мягкий, успокаивающий уход. Правильная стратегия в этот период не только убережёт кожу от проблем, но и поможет сохранить её здоровой и сияющей.
Предменструа́льный синдро́м (ПМС), также синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром — сложный, циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2—10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые, в свою очередь, негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни.
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