Бессульфатные шампуни: спасение или маркетинговая уловка? Разбираемся без прикрас

С каждым годом всё больше людей отказываются от привычных шампуней в пользу бессульфатных. Производители обещают деликатный уход, меньше повреждений и естественную красоту волос. Но действительно ли они работают лучше, или это просто маркетинг?
Сульфаты — это очищающие компоненты, благодаря которым шампунь хорошо пенится и смывает жир и загрязнения. Самые известные — SLS и SLES. Они эффективны, но могут пересушивать кожу головы, вызывать зуд и вымывать окрашенный пигмент.
Главный плюс — мягкость. Такие шампуни:
Бессульфатные шампуни хуже пенятся, и многим кажется, что они «не моют». Также они не всегда справляются с сильным загрязнением или укладочными средствами. Придётся либо мыть голову дважды, либо чередовать с более сильным средством.
Бессульфатные шампуни действительно мягче, но подходят не всем. Стоит попробовать, особенно если вас беспокоят зуд, ломкость или сухость кожи головы. Однако важно помнить: результат будет заметен не сразу. Кожа и волосы нуждаются во времени, чтобы адаптироваться к новому уходу.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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