Бессульфатные шампуни: спасение или маркетинговая уловка? Разбираемся без прикрас

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С каждым годом всё больше людей отказываются от привычных шампуней в пользу бессульфатных. Производители обещают деликатный уход, меньше повреждений и естественную красоту волос. Но действительно ли они работают лучше, или это просто маркетинг?

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Что такое сульфаты и зачем они нужны?

Сульфаты — это очищающие компоненты, благодаря которым шампунь хорошо пенится и смывает жир и загрязнения. Самые известные — SLS и SLES. Они эффективны, но могут пересушивать кожу головы, вызывать зуд и вымывать окрашенный пигмент.

Преимущества бессульфатных шампуней

Главный плюс — мягкость. Такие шампуни:

Не раздражают кожу головы, Дольше сохраняют цвет окрашенных волос, Подходят для чувствительной и склонной к шелушению кожи, Не вымывают природный защитный слой.

Минусы, о которых молчат

Бессульфатные шампуни хуже пенятся, и многим кажется, что они «не моют». Также они не всегда справляются с сильным загрязнением или укладочными средствами. Придётся либо мыть голову дважды, либо чередовать с более сильным средством.

Кому стоит перейти?

Людям с чувствительной кожей головы.

Тем, кто делает кератиновое выпрямление или ботокс для волос.

Тем, кто отращивает волосы и боится ломкости.

Всем, кто хочет деликатный уход без агрессивных компонентов.

Переход — дело индивидуальное

Бессульфатные шампуни действительно мягче, но подходят не всем. Стоит попробовать, особенно если вас беспокоят зуд, ломкость или сухость кожи головы. Однако важно помнить: результат будет заметен не сразу. Кожа и волосы нуждаются во времени, чтобы адаптироваться к новому уходу.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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