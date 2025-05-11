Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джокович сыграл 19 матчей и выиграл целое состояние в 2025 году
Автобусы в СССР: символ времени и мобильности
Листья будут как на картинке: как правильно посадить салат на грядке
Вода из аквариума: секрет натурального удобрения или риск для растений
Несколько глотков ежедневно — и навсегда перестанете просыпаться с давлением
Отдали кошку — и сломали ей мир: почему это не всегда безопасно
Автомобиль не утка: как не утопить машину в весенней луже
Тахини штурмует кофейни: этот латте затмит матчу – предлагаем сразу два варианта трендового напитка
Этот документ защитит вас от обмана при съеме жилья — но есть нюанс

Бессульфатные шампуни: спасение или маркетинговая уловка? Разбираемся без прикрас

1:52
Моя семья » Красота и стиль

С каждым годом всё больше людей отказываются от привычных шампуней в пользу бессульфатных. Производители обещают деликатный уход, меньше повреждений и естественную красоту волос. Но действительно ли они работают лучше, или это просто маркетинг?

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Что такое сульфаты и зачем они нужны?

Сульфаты — это очищающие компоненты, благодаря которым шампунь хорошо пенится и смывает жир и загрязнения. Самые известные — SLS и SLES. Они эффективны, но могут пересушивать кожу головы, вызывать зуд и вымывать окрашенный пигмент.

Преимущества бессульфатных шампуней

Главный плюс — мягкость. Такие шампуни:

  1. Не раздражают кожу головы,
  2. Дольше сохраняют цвет окрашенных волос,
  3. Подходят для чувствительной и склонной к шелушению кожи,
  4. Не вымывают природный защитный слой.

Минусы, о которых молчат

Бессульфатные шампуни хуже пенятся, и многим кажется, что они «не моют». Также они не всегда справляются с сильным загрязнением или укладочными средствами. Придётся либо мыть голову дважды, либо чередовать с более сильным средством.

 Кому стоит перейти?

  • Людям с чувствительной кожей головы.
  • Тем, кто делает кератиновое выпрямление или ботокс для волос.
  • Тем, кто отращивает волосы и боится ломкости.
  • Всем, кто хочет деликатный уход без агрессивных компонентов.

Переход — дело индивидуальное

Бессульфатные шампуни действительно мягче, но подходят не всем. Стоит попробовать, особенно если вас беспокоят зуд, ломкость или сухость кожи головы. Однако важно помнить: результат будет заметен не сразу. Кожа и волосы нуждаются во времени, чтобы адаптироваться к новому уходу.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека
Домашние животные
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Тахини штурмует кофейни: этот латте затмит матчу – предлагаем сразу два варианта трендового напитка
Бессульфатные шампуни: спасение или маркетинговая уловка? Разбираемся без прикрас
Этот документ защитит вас от обмана при съеме жилья — но есть нюанс
Леброн Джеймс сделал новое заявление о завершении карьеры
В Сандерленде начинается строительство гигафабрики: аккумуляторы для 100 тыс. электромобилей в год
Предел эволюции: живой компьютер, способный мыслить уже ждет вас
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России
Врата ада в Чехии существуют: три замка, которые заставят вас поверить в мистику
Идеальный перекус за 35 минут: гранола, от которой невозможно оторваться – готовим дома
Настоящие лайфхаки для пышного цветения кактусов в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.