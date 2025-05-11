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Этот крем больше не работает: как понять, что ночное средство пора менять

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Ночной крем считается обязательным элементом ухода за кожей. Именно во сне клетки наиболее активно восстанавливаются. Но даже самое дорогое средство может перестать быть эффективным. Как понять, что пора сменить продукт?

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

Признак 1: кожа стала суше или жирнее

Если после ночного крема вы просыпаетесь с чувством стянутости или, наоборот, с жирной пленкой — это первый тревожный сигнал. Ваша кожа либо недополучает влагу, либо перегружена тяжёлыми компонентами.

Признак 2: появилось больше воспалений или высыпаний

Ночной крем должен работать на восстановление. Если же вы заметили регулярные высыпания, черные точки или раздражения — скорее всего, формула продукта вам не подходит.

Признак 3: крем больше не даёт эффекта

Было ощущение комфорта и свежести, а теперь — ноль изменений? Это значит, что кожа адаптировалась, и активные компоненты больше не дают результата.

Признак 4: изменились состав и срок годности

Иногда производители незаметно меняют формулу, и привычный крем начинает вести себя иначе. Также проверьте дату — просроченный крем теряет полезные свойства и может навредить.

Признак 5: изменился тип кожи или сезон

Если вы сменили климат, у вас изменился гормональный фон или кожа стала чувствительной — старый крем может оказаться неэффективным. Уход должен адаптироваться к изменениям.

Будьте внимательны к сигналам кожи

Ночной крем должен помогать коже восстанавливаться, а не мешать этому процессу. Прислушивайтесь к ощущениям, следите за составом и реагируйте на изменения. Иногда правильная замена средства может полностью преобразить вашу кожу.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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