Лицо не реагирует на уход? Возможно, кожа просто устала от всех этих стараний

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты стараешься ухаживать за кожей: маски, кремы, пилинги, походы к косметологу… Но в какой-то момент эффекта как будто нет. Почему? Всё дело в ресурсности кожи — её способности выдерживать и восстанавливаться после уходовых и косметологических процедур.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Что такое ресурсность кожи

Это внутренний запас сил кожи — способность:

обновляться

защищать от внешней среды

реагировать на процедуры и восстанавливаться

Пока кожа в ресурсе, она успешно справляется с микротравмами от пилингов, лазеров, микротоков, гаджетов и активных компонентов косметики. Но этот ресурс не бесконечен.

Почему это важно

Когда процедуры и средства идут без системы и отдыха, кожа устает. Результат:

гиперчувствительность

покраснение

сухость

обезвоженность

иронично — ухудшение состояния кожи, несмотря на активный уход

Кожа, как и организм в целом, нуждается в паузах. Например, после инвазивных процедур восстановление может длиться до месяца — именно столько занимает цикл обновления эпидермиса. С возрастом он замедляется, и коже нужно ещё больше времени, чтобы прийти в норму.

Что делать

Не перегружай : избегай ежедневных агрессивных процедур дома и "марафонов" у косметолога.

Планируй уход : делай перерывы между курсами.

Наблюдай за реакцией кожи : если появляется раздражение или сухость — это сигнал, что ресурс на исходе.

Делай ставку на восстановление: иногда коже нужен не тонус и лифтинг, а простая защита и питание.

Ресурсность — это то, что делает кожу готовой к изменениям и улучшениям. Не берёшь её в расчёт — и даже самая дорогая сыворотка не спасёт. Главное — баланс между стимуляцией и отдыхом. Кожа благодарит не только за уход, но и за перерывы.

Уточнения

Эритема (греч. ἐρυθρός — «красный») – ограниченное интенсивное покраснение кожи, обусловленное расширением сосудов дермы.





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