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Лицо не реагирует на уход? Возможно, кожа просто устала от всех этих стараний

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Ты стараешься ухаживать за кожей: маски, кремы, пилинги, походы к косметологу… Но в какой-то момент эффекта как будто нет. Почему? Всё дело в ресурсности кожи — её способности выдерживать и восстанавливаться после уходовых и косметологических процедур.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Что такое ресурсность кожи

Это внутренний запас сил кожи — способность:

  • обновляться

  • защищать от внешней среды

  • реагировать на процедуры и восстанавливаться

Пока кожа в ресурсе, она успешно справляется с микротравмами от пилингов, лазеров, микротоков, гаджетов и активных компонентов косметики. Но этот ресурс не бесконечен.

Почему это важно

Когда процедуры и средства идут без системы и отдыха, кожа устает. Результат:

  • гиперчувствительность

  • покраснение

  • сухость

  • обезвоженность

  • иронично — ухудшение состояния кожи, несмотря на активный уход

Кожа, как и организм в целом, нуждается в паузах. Например, после инвазивных процедур восстановление может длиться до месяца — именно столько занимает цикл обновления эпидермиса. С возрастом он замедляется, и коже нужно ещё больше времени, чтобы прийти в норму.

Что делать

  • Не перегружай: избегай ежедневных агрессивных процедур дома и "марафонов" у косметолога.

  • Планируй уход: делай перерывы между курсами.

  • Наблюдай за реакцией кожи: если появляется раздражение или сухость — это сигнал, что ресурс на исходе.

  • Делай ставку на восстановление: иногда коже нужен не тонус и лифтинг, а простая защита и питание.

Ресурсность — это то, что делает кожу готовой к изменениям и улучшениям. Не берёшь её в расчёт — и даже самая дорогая сыворотка не спасёт. Главное — баланс между стимуляцией и отдыхом. Кожа благодарит не только за уход, но и за перерывы.

Уточнения

Эритема (греч. ἐρυθρός — «красный») – ограниченное интенсивное покраснение кожи, обусловленное расширением сосудов дермы.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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