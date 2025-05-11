Расширенные поры не приговор — убери их с лица без косметолога

2:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сделать поры по-настоящему меньше невозможно — увы, они "зашиты" в твою ДНК. Но повлиять на их видимость вполне реально! Главное — знать, какие привычки помогают коже выглядеть гладкой, а какие только усугубляют ситуацию. Вот короткий и практичный гайд на каждый день.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

1. Умывайся дважды в день

Это база. Чем чище кожа, тем меньше в порах скапливается себума и загрязнений. Выбирай мягкие очищающие гели с натуральными экстрактами — без пересушивания, но с хорошим очищением.

2. Мой кисти и спонжи

Каждый день. Даже если немного. Остатки косметики и бактерии вызывают воспаления и комедоны, расширяя поры и делая рельеф кожи заметнее.

3. Используй праймер

Наноси его перед тоном: он "заполняет" поры и выравнивает поверхность кожи. Эффект — как от фильтра, но в реальности.

4. Не забывай про увлажнение

Обезвоженная кожа реагирует жирным блеском. Чем стабильнее увлажнение, тем меньше салоотделение — а значит, и поры выглядят аккуратнее.

5. Обязательно защита от солнца

SPF — не только защита от фотостарения. Ультрафиолет сушит кожу, и она компенсирует это избытком себума. Выбирай средства с SPF и увлажняющими компонентами.

6. Пилинги и кислоты

Раз в неделю устраивай мягкий кислотный пилинг. Он удалит омертвевшие клетки и уменьшит риск закупорки пор. Лучше всего подойдут средства с АНА и ВНА-кислотами.

7. Введи ретинол в вечерний уход

Он ускоряет обновление кожи и уменьшает выделение кожного сала. Только аккуратно — начинай с низкой концентрации и не забывай про SPF днём.

8. Распаривание с эфирными маслами

Пар открывает поры и подготавливает кожу к глубокому очищению. После сеанса — обязательно скраб или пилинг. Не переусердствуй: 1 раз в неделю достаточно.

9. Лёд — твой друг

Протирание лица кубиком льда после очищения сужает поры и тонизирует кожу. Особенно хорошо работает после распаривания: контраст температур делает своё дело.

10. Меньше молочки

Некоторые исследования связывают молочные продукты с высыпаниями и повышенным салоотделением. Уменьшение их в рационе может улучшить состояние кожи.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.