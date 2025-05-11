Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удавка за границей: новые законы против россиян-эмигрантов – кто попадает под раздачу
Этот крамбл с орехами и мёдом пахнет так, что соседи выйдут в подъезд
Не по одному, а по пять: хитрый способ посадки гладиолусов
Ремонт сделали, а стильно не стало? Эти детали выдают дешёвый интерьер
Не стейк и не жаркое, но вкус лучше: секрет — в грибном соусе
Мыльный удар по личинкам: как остановить жука без вреда для урожая
Расслабление, привязанность и чуть-чуть магии: что происходит, когда вы чешете кошке голову
Турпоток из России во Вьетнам взлетел на 110%: что стоит за этой цифрой
Ту-154, Ил-62 и Як-40. Легендарный авиапарк СССР

Расширенные поры не приговор — убери их с лица без косметолога

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Сделать поры по-настоящему меньше невозможно — увы, они "зашиты" в твою ДНК. Но повлиять на их видимость вполне реально! Главное — знать, какие привычки помогают коже выглядеть гладкой, а какие только усугубляют ситуацию. Вот короткий и практичный гайд на каждый день.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

1. Умывайся дважды в день

Это база. Чем чище кожа, тем меньше в порах скапливается себума и загрязнений. Выбирай мягкие очищающие гели с натуральными экстрактами — без пересушивания, но с хорошим очищением.

2. Мой кисти и спонжи

Каждый день. Даже если немного. Остатки косметики и бактерии вызывают воспаления и комедоны, расширяя поры и делая рельеф кожи заметнее.

3. Используй праймер

Наноси его перед тоном: он "заполняет" поры и выравнивает поверхность кожи. Эффект — как от фильтра, но в реальности.

4. Не забывай про увлажнение

Обезвоженная кожа реагирует жирным блеском. Чем стабильнее увлажнение, тем меньше салоотделение — а значит, и поры выглядят аккуратнее.

5. Обязательно защита от солнца

SPF — не только защита от фотостарения. Ультрафиолет сушит кожу, и она компенсирует это избытком себума. Выбирай средства с SPF и увлажняющими компонентами.

6. Пилинги и кислоты

Раз в неделю устраивай мягкий кислотный пилинг. Он удалит омертвевшие клетки и уменьшит риск закупорки пор. Лучше всего подойдут средства с АНА и ВНА-кислотами.

7. Введи ретинол в вечерний уход

Он ускоряет обновление кожи и уменьшает выделение кожного сала. Только аккуратно — начинай с низкой концентрации и не забывай про SPF днём.

8. Распаривание с эфирными маслами

Пар открывает поры и подготавливает кожу к глубокому очищению. После сеанса — обязательно скраб или пилинг. Не переусердствуй: 1 раз в неделю достаточно.

9. Лёд — твой друг

Протирание лица кубиком льда после очищения сужает поры и тонизирует кожу. Особенно хорошо работает после распаривания: контраст температур делает своё дело.

10. Меньше молочки

Некоторые исследования связывают молочные продукты с высыпаниями и повышенным салоотделением. Уменьшение их в рационе может улучшить состояние кожи.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал
Авто
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал Аудио 
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Еда и рецепты
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара Аудио 
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Садоводство, цветоводство
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Итоги недели. Зеленскому не нужен мир, переговоры РФ будет проталкивать через фронт Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Последние материалы
Не по одному, а по пять: хитрый способ посадки гладиолусов
Ремонт сделали, а стильно не стало? Эти детали выдают дешёвый интерьер
Расширенные поры не приговор — убери их с лица без косметолога
Не стейк и не жаркое, но вкус лучше: секрет — в грибном соусе
Мыльный удар по личинкам: как остановить жука без вреда для урожая
Расслабление, привязанность и чуть-чуть магии: что происходит, когда вы чешете кошке голову
Турпоток из России во Вьетнам взлетел на 110%: что стоит за этой цифрой
Ту-154, Ил-62 и Як-40. Легендарный авиапарк СССР
Желтизна на подушке — это не приговор! Секреты, о которых вы не знали
Новый нос, новые глаза, старое имя: каким может стать Highlander в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.