Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хитрая математика тепла: чем утеплить каркасный дом, чтобы не переплачивать
Один перекус превращается в броню от стресса, усталости и воспалений
Машина времени в действии: как ИИ раскрывает секреты Виллы Папирусов
Роскошный Rolls-Royce Ghost 2025 — последний шанс купить настоящий V12
Простое и безопасное средство: как защитить капусту от гусениц
Жемчуг без волшебства: наука о том, как устрицы создают красоту
75 минут под землёй: что скрывают скалы Марке — и почему это удивляет даже местных
Бесполезные траты: 9 фитнес-вещей, которые советуют не покупать даже тренеры
Мария Погребняк получила плохие анализы: срочно поехала к врачу

Сиреневый бум: этот цвет румян захватит тренды лета 2025 года

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Лето 2025 года привнесет значительные изменения в мир макияжа. На смену классическим персиковым и коралловым оттенкам придут сиреневые румяна, которые покоряют сердца поклонников красоты, особенно в Корее.

Сиреневый макияж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сиреневый макияж

Сиреневые румяна могут показаться нелогичными выбором для летнего сезона, так как обычно предпочтение отдается теплым и ярким цветам. Однако этот оттенок придает коже свежесть, естественное сияние и ощущение легкости, не выглядя перегруженным. Сиреневый цвет, сочетая прохладу и теплоту, создает гармоничный и естественный результат.

От K-Beauty до мировых подиумов

Корея, известная своими инновациями в области K-Beauty, вновь задает тон в макияже. Здесь преобладает концепция "макияж без макияжа", подразумевающая естественный и сияющий образ, подчеркивающий молодость и здоровье кожи. Сиреневые румяна идеально соответствуют этому тренду, создавая свежий и здоровый румянец, который выглядит почти незаметным.

Универсальность сиреневых румян

Одним из главных преимуществ сиреневых румян является их универсальность. Они подходят для всех типов и оттенков кожи, подчеркивая ее естественную красоту, сообщает jenny.gr.

  • Для светлой кожи: сиреневые румяна освежают лицо, не перегружая его. Легкое нанесение на скулы придает коже естественное сияние и чистоту.
  • Для кожи средней и темной тональности: сиреневые румяна подчеркивают естественную текстуру кожи и создают красивый контраст, придавая лицу здоровое сияние.
  • Для достижения максимально естественного эффекта рекомендуется использовать пальцы или влажный спонж. Это позволит равномерно распределить румяна и избежать слишком яркого оттенка.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Красота и стиль
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит Аудио 
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Какие Москвичи были самыми надёжными? Сравнение всех моделей Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Последние материалы
Хитрая математика тепла: чем утеплить каркасный дом, чтобы не переплачивать
Один перекус превращается в броню от стресса, усталости и воспалений
Машина времени в действии: как ИИ раскрывает секреты Виллы Папирусов
Роскошный Rolls-Royce Ghost 2025 — последний шанс купить настоящий V12
Простое и безопасное средство: как защитить капусту от гусениц
Жемчуг без волшебства: наука о том, как устрицы создают красоту
75 минут под землёй: что скрывают скалы Марке — и почему это удивляет даже местных
Бесполезные траты: 9 фитнес-вещей, которые советуют не покупать даже тренеры
Сиреневый бум: этот цвет румян захватит тренды лета 2025 года
Мария Погребняк получила плохие анализы: срочно поехала к врачу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.