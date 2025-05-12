Сиреневый бум: этот цвет румян захватит тренды лета 2025 года

Лето 2025 года привнесет значительные изменения в мир макияжа. На смену классическим персиковым и коралловым оттенкам придут сиреневые румяна, которые покоряют сердца поклонников красоты, особенно в Корее.
Сиреневые румяна могут показаться нелогичными выбором для летнего сезона, так как обычно предпочтение отдается теплым и ярким цветам. Однако этот оттенок придает коже свежесть, естественное сияние и ощущение легкости, не выглядя перегруженным. Сиреневый цвет, сочетая прохладу и теплоту, создает гармоничный и естественный результат.
От K-Beauty до мировых подиумов
Корея, известная своими инновациями в области K-Beauty, вновь задает тон в макияже. Здесь преобладает концепция "макияж без макияжа", подразумевающая естественный и сияющий образ, подчеркивающий молодость и здоровье кожи. Сиреневые румяна идеально соответствуют этому тренду, создавая свежий и здоровый румянец, который выглядит почти незаметным.
Универсальность сиреневых румян
Одним из главных преимуществ сиреневых румян является их универсальность. Они подходят для всех типов и оттенков кожи, подчеркивая ее естественную красоту, сообщает jenny.gr.
Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.
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