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Они выглядят как джинсы, а работают как секретный стильный трюк

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это не повод усложнять. Особенно когда на помощь приходит вещь, которая с первого взгляда дарит ощущение свежести, лёгкости и стиля. Речь о белых джинсах — простом, но гениальном элементе гардероба, который обожают француженки.

Брюки
Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar
Брюки

Легенда лета в гардеробе

Белый деним — это их тихое модное оружие. Его можно встретить и в утренней прогулке по улочкам Монмартра, и на выходных у моря в Биаррице. Эта ткань светится в прямом смысле слова — и делает образ на удивление элегантным, даже если вы надели обычную футболку.

Секрет в том, что белые джинсы не про моду — они про вкус. И они идеально сочетаются практически со всем.

Как француженки их носят

С мюлями и соломенной сумкой — для неспешных кофе-пауз. С кроссовками и футболкой — для городских дел. С босоножками на каблуке — на вечернюю встречу. Они играют фасонами: узкие, широкие, укороченные — выбор зависит только от настроения.

Любимые пары с чем угодно: тельняшки, льняные рубашки, базовые топы, нейтральные оттенки. И конечно, аксессуары — балетки, кожаные босоножки, плетёные сумки. Всё выглядит так, будто вы не старались, но попали в точку.

Хотите повторить

Три пары белых джинсов — три шанса добавить в образ тот самый безупречный стиль "как будто случайно".

  • Высокая талия + широкие штанины — свободно, уверенно, по-летнему
  • Укороченный облегающий крой + ремешки — для дерзких акцентов
  • Прямая классика — универсальный стиль на каждый день

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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