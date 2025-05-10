Коричневый захватил ноги: босоножки, которые вытеснили классику из шкафов

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Есть вещи, которые не стареют — например, черные босоножки. Мы годами обращаемся к ним летом, зная, что это беспроигрышный вариант. Они лаконичны, универсальны и почти всегда уместны. Но летом 2025-го в модной игре появился новый лидер. И он — не просто альтернатива. Он задаёт тон.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

Что заменит черные босоножки

В этом сезоне в центре внимания — коричневые босоножки. Не оттенок шоколадного суфле, не беж и не карамель — а вся палитра, приближенная к модному мокко, который стал цветом года по версии Pantone. Этот тренд был предсказуем: ещё в прошлом году коричневые оттенки начали доминировать в базовом гардеробе. Сейчас они окончательно перешли на обувь.

Модные показы дали сигнал

Дизайнеры открыто заявили: коричневый — это новый чёрный. Он стал появляться в ключевых предметах коллекций, начиная с сумок и заканчивая платьями. А теперь очередь дошла и до обуви.

Стилисты и модные инфлюенсеры всё чаще включают коричневые босоножки в образы в стиле streetstyle, подчёркивая их универсальность. Они отлично смотрятся как с белыми джинсами, так и с летящими платьями.

Не просто модный каприз

Важно: коричневые босоножки — это не на один сезон. Как и чёрные, они легко вписываются в капсульный гардероб, работают в минимализме, бохо и даже деловом стиле. Они — не просто тренд, а инвестиция в стиль.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.



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