Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мясо на паузе: белковая альтернатива, о которой забыли, но зря — вкус способный удивить
Сергей Соседов требует справедливости: доходы звёзд и реальность россиян — две разные планеты
Скандал вокруг поста Пугачёвой: что не так с сообщением к 9 Мая?
Избавляются от американских корней за границей! Бренды из США адаптируются к местной культуре
Армия России продвигается вперед на Константиновском направлении
Секрет упругих ягодиц раскрыт: это упражнение имитирует движения животного
Пока Земля ждёт катастрофу, на Марсе может начаться новая жизнь
Маникюр, который делает руки моложе на 10 лет — без фотошопа и волшебства
Майки Мэдисон и Кирстен Данст в новом мистическом триллере: что за роль ждёт звезду Аноры?

Коричневый захватил ноги: босоножки, которые вытеснили классику из шкафов

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Есть вещи, которые не стареют — например, черные босоножки. Мы годами обращаемся к ним летом, зная, что это беспроигрышный вариант. Они лаконичны, универсальны и почти всегда уместны. Но летом 2025-го в модной игре появился новый лидер. И он — не просто альтернатива. Он задаёт тон.

Полка для обуви
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Полка для обуви

Что заменит черные босоножки

В этом сезоне в центре внимания — коричневые босоножки. Не оттенок шоколадного суфле, не беж и не карамель — а вся палитра, приближенная к модному мокко, который стал цветом года по версии Pantone. Этот тренд был предсказуем: ещё в прошлом году коричневые оттенки начали доминировать в базовом гардеробе. Сейчас они окончательно перешли на обувь.

Модные показы дали сигнал

Дизайнеры открыто заявили: коричневый — это новый чёрный. Он стал появляться в ключевых предметах коллекций, начиная с сумок и заканчивая платьями. А теперь очередь дошла и до обуви.

Стилисты и модные инфлюенсеры всё чаще включают коричневые босоножки в образы в стиле streetstyle, подчёркивая их универсальность. Они отлично смотрятся как с белыми джинсами, так и с летящими платьями.

Не просто модный каприз

Важно: коричневые босоножки — это не на один сезон. Как и чёрные, они легко вписываются в капсульный гардероб, работают в минимализме, бохо и даже деловом стиле. Они — не просто тренд, а инвестиция в стиль.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Российский шоу-бизнес
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена? Аудио 
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми
Домашние животные
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми Аудио 
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета
Домашние животные
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Последние материалы
Мясо на паузе: белковая альтернатива, о которой забыли, но зря — вкус способный удивить
Сергей Соседов требует справедливости: доходы звёзд и реальность россиян — две разные планеты
Скандал вокруг поста Пугачёвой: что не так с сообщением к 9 Мая?
Избавляются от американских корней за границей! Бренды из США адаптируются к местной культуре
Армия России продвигается вперед на Константиновском направлении
Секрет упругих ягодиц раскрыт: это упражнение имитирует движения животного
Пока Земля ждёт катастрофу, на Марсе может начаться новая жизнь
Коричневый захватил ноги: босоножки, которые вытеснили классику из шкафов
Маникюр, который делает руки моложе на 10 лет — без фотошопа и волшебства
Майки Мэдисон и Кирстен Данст в новом мистическом триллере: что за роль ждёт звезду Аноры?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.