Коричневый захватил ноги: босоножки, которые вытеснили классику из шкафов

Есть вещи, которые не стареют — например, черные босоножки. Мы годами обращаемся к ним летом, зная, что это беспроигрышный вариант. Они лаконичны, универсальны и почти всегда уместны. Но летом 2025-го в модной игре появился новый лидер. И он — не просто альтернатива. Он задаёт тон.
В этом сезоне в центре внимания — коричневые босоножки. Не оттенок шоколадного суфле, не беж и не карамель — а вся палитра, приближенная к модному мокко, который стал цветом года по версии Pantone. Этот тренд был предсказуем: ещё в прошлом году коричневые оттенки начали доминировать в базовом гардеробе. Сейчас они окончательно перешли на обувь.
Дизайнеры открыто заявили: коричневый — это новый чёрный. Он стал появляться в ключевых предметах коллекций, начиная с сумок и заканчивая платьями. А теперь очередь дошла и до обуви.
Стилисты и модные инфлюенсеры всё чаще включают коричневые босоножки в образы в стиле streetstyle, подчёркивая их универсальность. Они отлично смотрятся как с белыми джинсами, так и с летящими платьями.
Важно: коричневые босоножки — это не на один сезон. Как и чёрные, они легко вписываются в капсульный гардероб, работают в минимализме, бохо и даже деловом стиле. Они — не просто тренд, а инвестиция в стиль.
О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.
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