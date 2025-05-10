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Маникюр, который делает руки моложе на 10 лет — без фотошопа и волшебства

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Как только в Бразилии меняется атмосфера и ощущение свежести в воздухе, в мире красоты происходят не менее заметные перемены. В центре внимания — ногти. Май 2025 года приносит с собой модную палитру, в которой сочетаются сдержанная элегантность, вызывающая дерзость и стремление к индивидуальности.

Бордовый маникюр
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордовый маникюр

Тон задают и подиумы, и салоны, и соцсети: цвет лака для ногтей становится отражением не только стиля, но и внутреннего состояния. На фоне новых коллекций и откликов аудитории легко выделить 10 оттенков, которые сегодня выбирают чаще других. Это не просто модные цвета — это история, рассказанная через детали.

Самые обсуждаемые цвета месяца

1. "Бордовое вино” — насыщенно-тёмный, почти чёрный

Цвет возвращается в тренды в более глубокой и насыщенной версии. Он сохраняет тёплую основу, но добавляет выразительности. Подходит для любого случая: будь то рабочий день или вечерний выход.

2. "Голубой мираж” — бирюзовый с винтажной ноткой

Один из самых неожиданных трендов мая. Тёмно-синий с зелёным подтоном создаёт эффект благородства и свежести. Идеальный выбор для тех, кто устал от нейтральных оттенков и хочет добавить цвета, не теряя элегантности.

3. "Розовая соль” — нежный нюд с розовым фоном

Этот цвет остаётся любимцем за свою универсальность. Чистый, аккуратный, мягкий — он подчёркивает ухоженность и легко вписывается в любой образ, будь то деловой костюм или лёгкое платье.

4. "После в Буэнос-Айресе” — тёплый шоколад с кремовой глубиной

Оттенок, вдохновлённый уюточными напитками и неспешными моментами. Глубокий коричневый с лёгким сиянием — альтернатива привычным тёмным цветам, которая делает образ мягким, но выразительным.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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