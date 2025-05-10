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Тихие враги молодости: что делает женщину старше без единой морщины

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые женщины, сами того не осознавая, создают условия, в которых организм стареет быстрее. Недосып, стресс, вредные привычки, отсутствие движения — всё это медленно, но верно забирает энергию и свежесть.

Вздутие живота у девушки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Вздутие живота у девушки

1. Отсутствие физической активности

Когда спорт откладывается "на потом", организм начинает сдавать позиции. Снижается тонус мышц, замедляется обмен веществ, ухудшается циркуляция крови. Всё это отражается на внешности: кожа теряет упругость, появляются морщины, а усталость становится постоянным спутником.

Даже минимальная нагрузка — прогулка, йога, лёгкая зарядка — уже способна творить чудеса. Достаточно 30 минут в день, чтобы заметить разницу.

2. Жизнь в состоянии вечного напряжения

Женщины, которые постоянно тревожатся или легко впадают в гнев, оказывают на своё тело мощнейшее разрушительное воздействие. Повышенный уровень кортизола — гормона стресса — запускает каскад реакций: нарушается сон, снижается иммунитет, ускоряется старение кожи.

Эмоциональное выгорание делает организм уязвимым, а внешность — уставшей и блеклой.

3. Привычки, которых не видно, но которые действуют

Алкоголь, курение, несбалансированное питание — всё это не всегда ощущается сразу, но приводит к накопительному эффекту. Окислительный стресс, вызванный вредными веществами, разрушает клетки изнутри, ускоряя появление возрастных изменений.

Уточнения

Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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