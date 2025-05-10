Маникюр, который выглядит мокрым: новый тренд, от которого нельзя отвести глаз

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Молочные, кремовые и ягодные оттенки долгое время удерживали лидерство в мире маникюра. Но этим летом внимание переключилось на более лёгкий и прохладный стиль — водянистый маникюр.

Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр розовый

Этот тренд — будто свежий глоток в жару. Он создаёт эффект влажного, блестящего покрытия, как будто на ногтях капли утренней росы. Без излишков, без перегрузки — просто лёгкий, прозрачный слой с зеркальным финишем.

"Это словно солнечный свет, застывший на ногтях", — говорит мастер маникюра Лили Нгуен.

Что такое водянистый маникюр

Это не просто полупрозрачное покрытие. Такой маникюр напоминает гладкую водную гладь или желейную текстуру. Он может быть слегка окрашенным — например, с розовым, голубым или бежевым подтоном, но главное — эффект свежести и глянца.

По словам Лили, этот стиль идеально подходит для весны и лета, потому что кажется "дышащим" и не перегружает образ. Он легко сочетается с одеждой, подходит к любому оттенку кожи и добавляет лёгкую изюминку даже самому минималистичному луку.

Где сейчас в моде такие ногти

Эффект водяной глади покорил TikTok. Нейл-мастера экспериментируют с желейными оттенками, плавными линиями, рассеянными бликами. Такой маникюр уже заметили инфлюенсеры и K-pop айдолы. А на весенних показах мод глянцевые ногти стали частью чистых, естественных образов с едва заметной изюминкой.

Если молочные ногти — это уют, то водянистые — это ощущение лёгкости и свободы. Идеальный выбор для лета, когда хочется дышать — и кожей, и ногтями.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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