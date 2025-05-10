Брови, как у звезды, и ни одного визита в салон: секрет в трёх движениях

Однажды они были просто линиями над глазами, а теперь стали настоящим центром внимания. Брови — не просто мода, это способ выражения. И чем естественнее и ухоженнее они выглядят, тем выразительнее лицо.
Идеально оформленные брови способны полностью преобразить внешность. Они подчёркивают черты, делают взгляд открытым, а лицо — свежим и собранным. Проблема в том, что не у всех от природы густые и симметричные дуги.
Но хорошая новость в том, что всё можно поправить — и не обязательно идти в салон. Три простых шага помогут привести брови в порядок даже в домашних условиях. Главное — чуть-чуть терпения и правильный подход.
Каждому лицу — своя бровь. Универсальной формы не существует. Овальное, круглое, квадратное или вытянутое лицо требует разной архитектуры дуги. Вот как найти три ключевые точки:
Один из самых рискованных этапов. Тут важно не переусердствовать: одно неосторожное движение — и симметрия нарушена. Используйте острый пинцет с наклонным срезом и выщипывайте только те волоски, которые выходят за очерченную форму.
Если брови не слишком густые — это не проблема. Используйте карандаш или тени, чтобы аккуратно заполнить пустоты. Лёгкие штрихи по росту волос — и никакого эффекта "нарисованной брови".
Брови не обязаны быть одинаковыми. Они как сёстры: похожи, но не близнецы.
Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.
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