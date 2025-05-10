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Брови, как у звезды, и ни одного визита в салон: секрет в трёх движениях

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Однажды они были просто линиями над глазами, а теперь стали настоящим центром внимания. Брови — не просто мода, это способ выражения. И чем естественнее и ухоженнее они выглядят, тем выразительнее лицо.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит в зеркало

Почему важно заботиться о бровях

Идеально оформленные брови способны полностью преобразить внешность. Они подчёркивают черты, делают взгляд открытым, а лицо — свежим и собранным. Проблема в том, что не у всех от природы густые и симметричные дуги.

Но хорошая новость в том, что всё можно поправить — и не обязательно идти в салон. Три простых шага помогут привести брови в порядок даже в домашних условиях. Главное — чуть-чуть терпения и правильный подход.

Шаг 1: найти свою форму

Каждому лицу — своя бровь. Универсальной формы не существует. Овальное, круглое, квадратное или вытянутое лицо требует разной архитектуры дуги. Вот как найти три ключевые точки:

  • Поместите карандаш вертикально у крыла носа — это начало брови.
  • Проведите линию через центр зрачка — здесь будет пик дуги.
  • Наклоните карандаш к внешнему уголку глаза — это конец.

Шаг 2: удалить лишнее

Один из самых рискованных этапов. Тут важно не переусердствовать: одно неосторожное движение — и симметрия нарушена. Используйте острый пинцет с наклонным срезом и выщипывайте только те волоски, которые выходят за очерченную форму.

Шаг 3: добавить штрихи

Если брови не слишком густые — это не проблема. Используйте карандаш или тени, чтобы аккуратно заполнить пустоты. Лёгкие штрихи по росту волос — и никакого эффекта "нарисованной брови".

Брови не обязаны быть одинаковыми. Они как сёстры: похожи, но не близнецы.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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