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Флакон с характером: этот запах говорит за мужчину — иногда даже слишком

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Можно сколько угодно говорить, что "пахнем мы для себя". Но давайте честно: запах — это первое впечатление, которое невозможно стереть. И если выбрать аромат с умом, он скажет о вас больше, чем любые слова.

Парфюм
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парфюм

Почему запах так важен

Ещё до того, как человек заговорит, в дело вступает обоняние. Запах считывается мгновенно, почти на подсознательном уровне. Он может притянуть — или оттолкнуть. Ученые давно подтвердили: для женщин аромат мужчины зачастую важнее внешности.

"Запах может вызвать воспоминания, создать ассоциации, даже изменить мнение — ещё до того, как вы откроете рот".

Так что да, хороший парфюм — это не просто флакон. Это ваше секретное оружие, особенно если вы знаете, что нравится женщинам.

Что нравится женщинам в мужских ароматах

  • Чистота и лёгкость. Слишком тяжёлые ароматы могут давить. Цитрусы, свежие ноты и зелёные акценты всегда воспринимаются приятно.
  • Глубина и тепло. Ваниль, древесные и кожаные ноты — для уверенных и собранных. Они создают ощущение силы и надёжности.
  • Индивидуальность. Универсальные запахи хороши, но настоящие комплименты вызывают те, что немного отличаются — с неожиданной нотой, поворотом, загадкой.

Главное — чтобы аромат сочетался с вашей кожей и отражал вашу энергию. Лучше один узнаваемый парфюм, чем полка модных, но безликих флаконов.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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