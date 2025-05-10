Флакон с характером: этот запах говорит за мужчину — иногда даже слишком

Можно сколько угодно говорить, что "пахнем мы для себя". Но давайте честно: запах — это первое впечатление, которое невозможно стереть. И если выбрать аромат с умом, он скажет о вас больше, чем любые слова.
Ещё до того, как человек заговорит, в дело вступает обоняние. Запах считывается мгновенно, почти на подсознательном уровне. Он может притянуть — или оттолкнуть. Ученые давно подтвердили: для женщин аромат мужчины зачастую важнее внешности.
"Запах может вызвать воспоминания, создать ассоциации, даже изменить мнение — ещё до того, как вы откроете рот".
Так что да, хороший парфюм — это не просто флакон. Это ваше секретное оружие, особенно если вы знаете, что нравится женщинам.
Главное — чтобы аромат сочетался с вашей кожей и отражал вашу энергию. Лучше один узнаваемый парфюм, чем полка модных, но безликих флаконов.
Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.
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