Солнце жжёт, пот щиплет, а ты всё ещё без SPF? Плохая новость…

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жара, пот и ультрафиолет — испытание не только для настроения, но и для кожи. С приходом лета её поведение меняется, и старые средства вдруг перестают работать. Всё дело в том, что в жару кожа включается в режим самоспасения — и здесь важно не мешать ей, а помочь.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Что происходит с кожей летом

В жару кожа активно охлаждает тело. Кровь приливает к поверхности, открываются капилляры, запускается потоотделение. Вместе с потом выходят соли и минералы, которые могут раздражать кожу и нарушать её pH. Если не смывать пот аккуратно, но регулярно, легко заработать обезвоживание и высыпания.

Идеально — очищать лицо утром и вечером мягкими средствами: мицеллярной водой, пенкой или гелем без агрессивных ПАВов.

Лёгкая текстура — главное правило лета

Забудьте про плотные кремы и масла, особенно если кожа жирная или комбинированная. В условиях жары и активной работы сальных желёз такие средства только забьют поры. Лучше выбирать лёгкие флюиды, увлажняющие сыворотки и гелевые текстуры.

"Жирный блеск — это не увлажнение. Это крик кожи о помощи".

Солнцезащита — не только на пляже

SPF — это не про отпуск, а про ежедневную защиту. УФ-лучи провоцируют старение, пигментные пятна и могут повреждать ДНК. Даже если вы просто идёте до магазина, крем с SPF 30+ должен быть на коже. Каждый день. Всегда.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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