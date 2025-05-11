Из портного в звезду: как один человек заставил богатейших женщин мира носить его имя

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

До него кутюрье были всего лишь портными, выполнявшими желания клиенток. Но Чарльз Фредерик Ворт сделал невозможное: он превратил моду в искусство, а дизайнера — в главную звезду.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

Первый дизайнер по имени, а не по ярлыку

В середине XIX века дамы привозили ткани, а портные шили по их эскизам. Но Ворт сломал правила: предлагал собственные идеи, показывал готовые модели — и диктовал, что будет модно. Женщины больше не заказывали — они выбирали из его коллекций. Именно он впервые начал вшивать в одежду фирменные бирки, чтобы отпугнуть подражателей.

"Женщины приходят ко мне, чтобы узнать мои идеи, а не следовать своим", — заявил он в интервью в 1858 году.

Дом моды, где очередь стояла из императриц

В 1858 году Ворт открыл свой дом моды в Париже. Вскоре туда хлынули представительницы элиты: императрица Евгения, актрисы, певицы, принцессы — все хотели его платья. Его клиенты приезжали из Японии, Индии, России и США. Среди них были Вандербильты и Морган - самые влиятельные фамилии "Позолоченного века".

Он придумал моду как мы её знаем

Живые модели (первой была его жена Мари).

Подиумные показы.

Платья с трансформацией — смена рукавов в зависимости от времени дня.

Защита дизайнов — он основал первый модный синдикат.

Ворт показал, что мода — это не ремесло, а творчество. Его модели стали не просто нарядами, а предметами восхищения и копирования.

Наследие, которое не стареет

Сегодня в Petit Palais в Париже проходит выставка "WORTH: изобретение высокой моды" — первая во Франции и вторая за 60 лет. Там можно увидеть не только его платья, но и ароматы (воссоздан дух "Je Reviens"), лаковые ширмы, фотографии семьи и даже авангардные костюмы, в том числе костюм-зонтик 1925 года.

Многие экспонаты слишком хрупкие для перевозки, поэтому это шанс увидеть подлинную историю моды в оригинале.

Ворт вдохновил Пруста на герцогиню Германтскую и стал персонажем романа Золя. Его одежда всё ещё восхищает спустя столетие.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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