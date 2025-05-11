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Пушатся, ломаются, висят сосульками? Вот 5 приёмов, которые спасают волосы без салона

2:44
Моя семья » Красота и стиль

Если волосы выглядят тонкими, пушатся и ломаются, это ещё не повод винить генетику. Мартина Одстрчилова — одна из самых уважаемых парикмахеров Чехии — уверена: в 90% случаев проблему можно решить парой простых шагов. Главное — знать, как правильно ухаживать за своей текстурой.

Густые волосы
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Густые волосы

"Многие думают, что у них редкие волосы, но чаще всего это просто поломанные по длине пряди. Стрижка — не враг, а способ начать всё с чистого листа", — говорит Мартина.

Вот 5 проверенных трюков от мастера, которые возвращают волосам силу и блеск.

Атласная наволочка вместо хлопковой

  • Тонкие волосы легко ломаются — особенно ночью, когда мы ворочаемся во сне. Замените наволочку на атласную или шёлковую: она снижает трение и помогает сохранить целостность волос. Этот простой шаг действительно работает.

Шампунь без силиконов и сульфатов

  • Силиконы утяжеляют волосы и лишают объёма, а сульфаты пересушивают. Мартина советует выбирать натуральные мягкие шампуни, которые очищают деликатно и не лишают волосы влаги.

Лёгкий кондиционер — обязательно

  • Даже самые тонкие волосы нуждаются в питании. Лучше всего подходят средства с белками и увлажняющими компонентами. Но помните: без влаги протеины только сделают волосы жёсткими и ломкими. Баланс — ключ к здоровью.

Не расчёсывай мокрые волосы

  • Мокрые волосы уязвимы. Дай им немного подсохнуть, аккуратно промокнув полотенцем. Только после этого расчёсывай, начиная с кончиков. Так ты избежишь лишней ломкости.

Забудь о круглой щётке и суши правильно

  • Для сушки Мартина использует только пальцы — так волосы сохраняют объём и не приглаживаются. Воздух направляйте по росту волос, а для укладки макушки или челки выберите тонкую щётку с мягкой щетиной. И не забудьте про термозащиту!

Её совет: "Используйте пудру для прикорневого объёма. Втерли утром — и просто взбили руками в течение дня, объём вернётся без лишней возни".

Итог: Красота — в уходе, а не в количестве волос

Мартина Одстрчилова доказала: даже самые тонкие и ломкие волосы могут выглядеть роскошно, если подобрать правильный уход. Не нужно бояться короткой стрижки или менять наволочку — мелочи работают, если они продуманы. Главное — не стремиться к объёму любой ценой, а заботиться о здоровье волос ежедневно. Именно в этом — настоящий секрет преображения.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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