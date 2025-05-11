Пушатся, ломаются, висят сосульками? Вот 5 приёмов, которые спасают волосы без салона

Если волосы выглядят тонкими, пушатся и ломаются, это ещё не повод винить генетику. Мартина Одстрчилова — одна из самых уважаемых парикмахеров Чехии — уверена: в 90% случаев проблему можно решить парой простых шагов. Главное — знать, как правильно ухаживать за своей текстурой.
"Многие думают, что у них редкие волосы, но чаще всего это просто поломанные по длине пряди. Стрижка — не враг, а способ начать всё с чистого листа", — говорит Мартина.
Вот 5 проверенных трюков от мастера, которые возвращают волосам силу и блеск.
Её совет: "Используйте пудру для прикорневого объёма. Втерли утром — и просто взбили руками в течение дня, объём вернётся без лишней возни".
Мартина Одстрчилова доказала: даже самые тонкие и ломкие волосы могут выглядеть роскошно, если подобрать правильный уход. Не нужно бояться короткой стрижки или менять наволочку — мелочи работают, если они продуманы. Главное — не стремиться к объёму любой ценой, а заботиться о здоровье волос ежедневно. Именно в этом — настоящий секрет преображения.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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