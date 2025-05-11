Ваши глаза цвета неба? Это не просто красиво — это древняя мутация, изменившая человечество

Мы привыкли считать, что цвет глаз — это просто красивая черта внешности. Но на самом деле он хранит ключ к вашему происхождению и далёкому прошлому человечества. Учёные доказали: то, какие у вас глаза — не случайность, а результат древней мутации, которая изменила ход эволюции.
Карие глаза — это цвет по умолчанию. Именно он был у первых людей. Ситуация изменилась, когда около 6-10 тысяч лет назад у одного из наших предков случилась мутация в гене, регулирующем выработку меланина. Эта мутация снизила его уровень — и появились голубые глаза.
Интересно, что учёные смогли проследить эту мутацию до конкретного региона: побережье Чёрного моря. Именно там, вероятно, жил первый голубоглазый человек.
С течением времени на базе той самой мутации возникли десятки новых комбинаций: серые, зелёные, ореховые и даже смешанные цвета глаз. Все они зависят от количества и распределения меланина в радужке. Чем его меньше — тем светлее глаза.
Ваша радужка может рассказать больше, чем паспорт. Она отражает сложные миграции, перемешивание народов и генетические события, произошедшие тысячи лет назад. Так что в следующий раз, глядя в зеркало, помните: ваши глаза — это не просто "зеркало души", но и карта происхождения.
Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
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