Ваши глаза цвета неба? Это не просто красиво — это древняя мутация, изменившая человечество

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы привыкли считать, что цвет глаз — это просто красивая черта внешности. Но на самом деле он хранит ключ к вашему происхождению и далёкому прошлому человечества. Учёные доказали: то, какие у вас глаза — не случайность, а результат древней мутации, которая изменила ход эволюции.

Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глаз

У всех были карие

Карие глаза — это цвет по умолчанию. Именно он был у первых людей. Ситуация изменилась, когда около 6-10 тысяч лет назад у одного из наших предков случилась мутация в гене, регулирующем выработку меланина. Эта мутация снизила его уровень — и появились голубые глаза.

Интересно, что учёные смогли проследить эту мутацию до конкретного региона: побережье Чёрного моря. Именно там, вероятно, жил первый голубоглазый человек.

От одной мутации — к радуге оттенков

С течением времени на базе той самой мутации возникли десятки новых комбинаций: серые, зелёные, ореховые и даже смешанные цвета глаз. Все они зависят от количества и распределения меланина в радужке. Чем его меньше — тем светлее глаза.

Так что, если у вас

Голубые глаза: вероятно, ваши гены связаны с Европой;

вероятно, ваши гены связаны с Европой; Зелёные: вы редкость, ведь этот цвет один из самых редких в мире;

вы редкость, ведь этот цвет один из самых редких в мире; Серые: ваш оттенок может быть связан с древними северными популяциями;

ваш оттенок может быть связан с древними северными популяциями; Ореховые или янтарные: ваш генетический след может уходить в Азию или Ближний Восток;

ваш генетический след может уходить в Азию или Ближний Восток; Карие: вы несёте в себе "исходную" версию человека.

Цвет глаз как генетический след

Ваша радужка может рассказать больше, чем паспорт. Она отражает сложные миграции, перемешивание народов и генетические события, произошедшие тысячи лет назад. Так что в следующий раз, глядя в зеркало, помните: ваши глаза — это не просто "зеркало души", но и карта происхождения.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.