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Ваши глаза цвета неба? Это не просто красиво — это древняя мутация, изменившая человечество

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Мы привыкли считать, что цвет глаз — это просто красивая черта внешности. Но на самом деле он хранит ключ к вашему происхождению и далёкому прошлому человечества. Учёные доказали: то, какие у вас глаза — не случайность, а результат древней мутации, которая изменила ход эволюции.

Глаз
Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Глаз

У всех были карие

Карие глаза — это цвет по умолчанию. Именно он был у первых людей. Ситуация изменилась, когда около 6-10 тысяч лет назад у одного из наших предков случилась мутация в гене, регулирующем выработку меланина. Эта мутация снизила его уровень — и появились голубые глаза.

Интересно, что учёные смогли проследить эту мутацию до конкретного региона: побережье Чёрного моря. Именно там, вероятно, жил первый голубоглазый человек.

От одной мутации — к радуге оттенков

С течением времени на базе той самой мутации возникли десятки новых комбинаций: серые, зелёные, ореховые и даже смешанные цвета глаз. Все они зависят от количества и распределения меланина в радужке. Чем его меньше — тем светлее глаза.

Так что, если у вас

  • Голубые глаза: вероятно, ваши гены связаны с Европой;
  • Зелёные: вы редкость, ведь этот цвет один из самых редких в мире;
  • Серые: ваш оттенок может быть связан с древними северными популяциями;
  • Ореховые или янтарные: ваш генетический след может уходить в Азию или Ближний Восток;
  • Карие: вы несёте в себе "исходную" версию человека.

Цвет глаз как генетический след

Ваша радужка может рассказать больше, чем паспорт. Она отражает сложные миграции, перемешивание народов и генетические события, произошедшие тысячи лет назад. Так что в следующий раз, глядя в зеркало, помните: ваши глаза — это не просто "зеркало души", но и карта происхождения.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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