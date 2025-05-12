Обувь, в которую влюбляешься с первой прогулки: вот что сейчас носят модницы вместо каблуков

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наступает сезон, когда хочется лёгкости во всём — и обувь не исключение. В этом году дизайнеры решили: вам не нужно выбирать между стилем и удобством. В моду вошли тапочки, которые выглядят эффектно, а ощущаются как облако на ногах. И самое приятное — большинство моделей можно купить с хорошей скидкой прямо сейчас.

Фото: Designed be Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летняя обувь

Толстые тапочки

Тапочки на платформе — фаворит сезона. Они зрительно вытягивают ноги и гораздо удобнее, чем каблуки. Выбирайте металлические, пастельные или классические чёрные оттенки — они подойдут под любой наряд.

Спортивные с пряжками

Современные "папины сандалии" получили обновление: регулируемые ремешки, толстая подошва и эргономичный дизайн делают их идеальными на весь день. Идеально сочетаются с джинсами, юбками и даже офисной одеждой.

Минималистичные кожаные

Если вам по душе стиль old money, обратите внимание на тонкие кожаные тапочки с ремешками. Классика в оттенках карамели, чёрного или кремового — для тех, кто любит сдержанную элегантность. Отличный выбор для свидания, прогулки или летнего завтрака на веранде.

Сабо

Они вернулись! Сдержанная винтажная эстетика, подошва "под дерево" и удобный крой снова в моде. Сабо добавят характер в любой повседневный образ — и ваши ноги скажут спасибо.

Современные шлепанцы

Забудьте, что они только для пляжа. Сегодня шлепанцы — модный городской акцент. От лаконичных до дерзких, с кожаными деталями и утолщённой подошвой — они задают тон всему аутфиту.

Какие бы тапочки вы ни выбрали — на платформе, с пряжками или в стиле минимализм — главное, чтобы в них было удобно не только ходить, но и жить. Весна и лето созданы для лёгкости, и правильная обувь способна задать тон всему сезону. Так что не упустите шанс совместить стиль и комфорт — и пусть каждый шаг будет в радость.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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