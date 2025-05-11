Выпрямляете волосы? Вы дышите веществом, которое в Европе уже запретили

Кажется, вы открыли новый флакон шампуня, лосьона или клея для ресниц. Запах приятный, текстура нежная. Но знаете ли вы, что в этих средствах может скрываться канцероген, связанный с риском рака мозга, желудка и лейкемии?
Речь о формальдегиде — веществе, которое продолжает использоваться в косметике, несмотря на все тревожные сигналы учёных.
Формальдегид применяют как консервант — он защищает от микробов и продлевает срок годности продукта. Однако даже в небольших дозах при регулярном использовании это вещество может:
Часто формальдегид в составе "маскируется" — он выделяется из других веществ, таких как DMDM гидантоин, имидазолидинилмочевина и кватерниум-15. Именно это делает его особенно коварным: даже химикам сложно точно определить, где он есть.
Институт Silent Spring проанализировал более 1100 средств личной гигиены, которые использовали 70 женщин в Лос-Анджелесе. Более половины участниц применяли продукты с выделяющими формальдегид консервантами — и делали это ежедневно.
Формальдегид был не только в средствах для выпрямления волос, но и в повседневных шампунях, кремах, лосьонах и гелях для душа.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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