Выпрямляете волосы? Вы дышите веществом, которое в Европе уже запретили

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2:57
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Кажется, вы открыли новый флакон шампуня, лосьона или клея для ресниц. Запах приятный, текстура нежная. Но знаете ли вы, что в этих средствах может скрываться канцероген, связанный с риском рака мозга, желудка и лейкемии?

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio
Девушка

Речь о формальдегиде — веществе, которое продолжает использоваться в косметике, несмотря на все тревожные сигналы учёных.

Что такое формальдегид и где он скрывается

Формальдегид применяют как консервант — он защищает от микробов и продлевает срок годности продукта. Однако даже в небольших дозах при регулярном использовании это вещество может:

  • Вызывать раздражение глаз, носа и горла.
  • Негативно влиять на дыхательную систему.
  • Увеличивать риск развития рака при длительном вдыхании паров, особенно в закрытых помещениях и при нагревании (например, в душе или при использовании фена).

Часто формальдегид в составе "маскируется" — он выделяется из других веществ, таких как DMDM гидантоин, имидазолидинилмочевина и кватерниум-15. Именно это делает его особенно коварным: даже химикам сложно точно определить, где он есть.

Что показало новое исследование

Институт Silent Spring проанализировал более 1100 средств личной гигиены, которые использовали 70 женщин в Лос-Анджелесе. Более половины участниц применяли продукты с выделяющими формальдегид консервантами — и делали это ежедневно.

Формальдегид был не только в средствах для выпрямления волос, но и в повседневных шампунях, кремах, лосьонах и гелях для душа.

А как в Европе и США

  • В Евросоюзе формальдегид запрещён в косметике с 2009 года.
  • В США запрет предложен, но до сих пор не введён в действие.
  • Один из выходов — маркировка упаковки предупреждающими надписями. Но даже это пока не норма.

Как защитить себя

  • Изучайте состав на этикетках: избегайте средств с DMDM гидантоином, имидазолидинилмочевиной, кватерниумом-15.
  • Отдавайте предпочтение натуральной косметике с коротким и прозрачным составом.
  • Проветривайте ванную после использования косметики с ароматизаторами.
  • По возможности избегайте нагрева косметики (например, при выпрямлении волос).

Знать — значит защищать себя. Формальдегид может и не указан напрямую на упаковке, но внимательное отношение к составу и выбору косметики — уже шаг к безопасности. Выбирая продукты без агрессивных консервантов, мы заботимся не только о коже, но и о здоровье в целом. Ведь ежедневные привычки — это то, что формирует наше будущее. И если мы можем исключить хоть один риск — почему бы не начать с собственной ванной полки?

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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