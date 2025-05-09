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Похудение без спортзала и слёз: что действительно помогло женщине сбросить 22 кг

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Похудение — это не только про еду и тренировки. Это про подход, образ мышления и честность с собой. Канадская тренер Джоанна София, похудевшая на 22 килограмма, делится пятью мыслями, которые она хотела бы услышать, прежде чем начать свой путь.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Эти советы — не про запреты, марафоны и "не есть после шести". Это то, что работает в реальности.

1. Быстро — не значит правильно

Экспресс-диеты дают результат, но уводят от главного — устойчивости. Похудеть легко, а вот удержать — задача совсем другого уровня. "Подумайте не о том, как выглядеть в отпуске, а о том, как жить легче каждый день", — отмечает Джоанна.

2. Последовательность важнее мотивации

Не вдохновение, а повторяемость делает результат. Неважно, насколько вы замотивированы — если нет привычки, всё развалится. Маленькие шаги каждый день — вот что работает.

3. Калории — не враги, а инструмент

Считать калории можно, но важно помнить о качестве питания. Речь не только о цифрах, а о том, как еда влияет на тело, энергию, сон и настроение.

4. Весы лгут. Часто

Вес может стоять, даже когда вы теряете объёмы. Утренний замер не говорит о прогрессе целиком. Оценивайте не только цифры, но и силу, одежду, энергию, настроение.

5. Сахар подкрадывается незаметно

Обработанный сахар — везде: от соусов до "полезных" батончиков. Выявите, где его больше всего в вашем рационе, и сократите. Не для запрета, а для баланса.

"Я ела шоколад и бургеры — и худела. Главное — понимать, как работает твоё тело".

Нет идеальной формулы. Но эти пять мыслей помогут начать — и не бросить на середине.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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