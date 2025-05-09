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Лимон вместо лазера, сода вместо скраба: секрет сияющей кожи, который не продаётся

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Кремов становится всё больше, а кожа всё так же просит увлажнения и ухода? Пора взглянуть на ситуацию под другим углом. А если точнее — в сторону кухни. Там, среди привычных продуктов, можно найти настоящие сокровища для кожи.

кокосовое масло
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кокосовое масло

Природа действительно знает, как поддержать красоту — без лишней химии и маркетинга.

Кокосовое масло

Один из самых универсальных натуральных продуктов. Отлично работает на сухих участках — локтях, коленях, пятках. Смягчает, питает, помогает восстановить защитный барьер кожи. И да, при этом ещё приятно пахнет.

Пищевая сода

Смешанная с водой до пастообразного состояния, она превращается в мягкий, но эффективный скраб. Отшелушивает, очищает поры, возвращает коже гладкость. Идеально для тех, кто не любит агрессивные пилинги.

Оливковое масло

Может служить натуральным средством для снятия макияжа. А ещё - ночной маской, если кожа обезвожена. Благодаря витаминам и жирным кислотам кожа становится мягче, упругее и меньше реагирует на ветер и сухой воздух.

Йогурт

Да-да, обычный йогурт. Наносится на кожу как маска и работает как нежный пилинг. Молочная кислота убирает шелушения, а пробиотики и витамины напитывают кожу и запускают её обновление.

Лимон

Его сок — натуральный осветлитель. Помогает справиться с пигментацией, выравнивает тон, придаёт коже более здоровый вид. Витамин С усиливает выработку коллагена и борется со свободными радикалами.

"Свежесть и сияние не обязательно покупать — их можно выжать из половинки лимона".

Эти средства не заменят всё сразу, но с регулярным использованием творят чудеса. Главное — знать меру и подходить к уходу с умом.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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