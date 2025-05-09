Это не юбка, а план побега: модная деталь, которая стирает границы между отпуском и буднями

Летний гардероб — это не только про жару, но и про ощущение лёгкости. Именно поэтому вязаные юбки уверенно перешли с подиумов в повседневные образы. Они воздушны, дерзки и при этом удивительно утончённы — настоящий бохо-шик, который выглядит стильно и ощущается как свобода.
Скорее — про уверенность. Например, белая вязаная макси-юбка или мини с оборками от Anna Kosturova может превратить обычный лук с футболкой в эффектный летний образ. Добавьте к этому верёвочные сандалии и сумку-корзинку Dragon Diffusion — и вы готовы к прогулке по набережной или утреннему кофе в городе.
Летняя элегантность начинается с текстуры — и крючок знает, как её создать.
Вязаный сет из юбки и топа в оттенке шоколада — альтернатива привычным сарафанам. Такая пара не требует сложных аксессуаров: достаточно балеток и крошечной вязаной сумочки, например, от Prada. Образ будет одновременно продуманным и расслабленным.
Мини-юбка с цветочным узором отлично дружит с оверсайз-рубашками. Её можно надеть как поверх брюк, так и с базовым топом. Образ получится смелым, многослойным и… удивительно удобным.
Вязаное платье — маст-хэв сезона. Особенно если оно с геометрическим узором, разрезами или цветочными мотивами. В чём секрет? Оно выглядит дорого, но ощущается как вторая кожа. Идеально как для побега на Бали, так и для вечеринки на крыше.
Летняя форма найдена — и у неё петли. Крючок снова в моде, и, судя по всему, надолго.
Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.
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