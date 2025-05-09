Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительный способ путешествовать — лошадь, палатка и дикий перевал: куда ведут тайные тропы
Эти страны зовут без визы — и добраться можно прямым рейсом
Гибрид или бабушкин сорт: какая свёкла на грядке вкуснее
История советского вагона СВ: роскошь по расписанию
Винтаж в деталях и цифра на панели: что скрывает Corolla FX 2025
Жена Александра Петрова показала редкие фото с актёром на фоне загородного дома
Химия в доме — тихий убийца: вот почему после уборки у вас болит голова
Не пропустите: индийские аэропорты под угрозой закрытия — как это повлияет на туристов
Мягкая лапка, жёсткая реакция: 5 ситуаций, которые легко упустить из виду

Это не юбка, а план побега: модная деталь, которая стирает границы между отпуском и буднями

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Летний гардероб — это не только про жару, но и про ощущение лёгкости. Именно поэтому вязаные юбки уверенно перешли с подиумов в повседневные образы. Они воздушны, дерзки и при этом удивительно утончённы — настоящий бохо-шик, который выглядит стильно и ощущается как свобода.

Плиссированная юбка
Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Плиссированная юбка

Вязание — это не только про уют

Скорее — про уверенность. Например, белая вязаная макси-юбка или мини с оборками от Anna Kosturova может превратить обычный лук с футболкой в эффектный летний образ. Добавьте к этому верёвочные сандалии и сумку-корзинку Dragon Diffusion — и вы готовы к прогулке по набережной или утреннему кофе в городе.

Летняя элегантность начинается с текстуры — и крючок знает, как её создать.

Минимализм, который работает

Вязаный сет из юбки и топа в оттенке шоколада — альтернатива привычным сарафанам. Такая пара не требует сложных аксессуаров: достаточно балеток и крошечной вязаной сумочки, например, от Prada. Образ будет одновременно продуманным и расслабленным.

А как насчёт многослойности

Мини-юбка с цветочным узором отлично дружит с оверсайз-рубашками. Её можно надеть как поверх брюк, так и с базовым топом. Образ получится смелым, многослойным и… удивительно удобным.

Пляж или вечеринка

Вязаное платье — маст-хэв сезона. Особенно если оно с геометрическим узором, разрезами или цветочными мотивами. В чём секрет? Оно выглядит дорого, но ощущается как вторая кожа. Идеально как для побега на Бали, так и для вечеринки на крыше.

Летняя форма найдена — и у неё петли. Крючок снова в моде, и, судя по всему, надолго.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам
Российский шоу-бизнес
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам Аудио 
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Недвижимость
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Почему в СССР боялись летать и как с этим боролся Аэрофлот Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Последние материалы
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Глюкоза откровенно высказалась о наркотиках: почему об этом нужно говорить открыто?
Туризм без тормозов: улицы Пхукета стали ареной ночных драк
Отсек, который всё это время молчал: стиральная машина раскрывает тайну
Кариес возвращается? Стоматолог раскрыла 9 роковых ошибок в уходе за зубами
Когда тон не ровный, а настроение — тем более: время, когда кожа требует к себе уважения
Roxette возвращается: мировое турне стартует в Будапеште с новой солисткой
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми
Цветущий взрыв за три дня: одна кожура превращает орхидею в фейерверк бутонов
Этот Fiat путают с Citroen — но только до тех пор, пока не заглянешь внутрь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.