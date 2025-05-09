Это не юбка, а план побега: модная деталь, которая стирает границы между отпуском и буднями

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летний гардероб — это не только про жару, но и про ощущение лёгкости. Именно поэтому вязаные юбки уверенно перешли с подиумов в повседневные образы. Они воздушны, дерзки и при этом удивительно утончённы — настоящий бохо-шик, который выглядит стильно и ощущается как свобода.

Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Плиссированная юбка

Вязание — это не только про уют

Скорее — про уверенность. Например, белая вязаная макси-юбка или мини с оборками от Anna Kosturova может превратить обычный лук с футболкой в эффектный летний образ. Добавьте к этому верёвочные сандалии и сумку-корзинку Dragon Diffusion — и вы готовы к прогулке по набережной или утреннему кофе в городе.

Летняя элегантность начинается с текстуры — и крючок знает, как её создать.

Минимализм, который работает

Вязаный сет из юбки и топа в оттенке шоколада — альтернатива привычным сарафанам. Такая пара не требует сложных аксессуаров: достаточно балеток и крошечной вязаной сумочки, например, от Prada. Образ будет одновременно продуманным и расслабленным.

А как насчёт многослойности

Мини-юбка с цветочным узором отлично дружит с оверсайз-рубашками. Её можно надеть как поверх брюк, так и с базовым топом. Образ получится смелым, многослойным и… удивительно удобным.

Пляж или вечеринка

Вязаное платье — маст-хэв сезона. Особенно если оно с геометрическим узором, разрезами или цветочными мотивами. В чём секрет? Оно выглядит дорого, но ощущается как вторая кожа. Идеально как для побега на Бали, так и для вечеринки на крыше.

Летняя форма найдена — и у неё петли. Крючок снова в моде, и, судя по всему, надолго.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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