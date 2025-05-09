Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мягкая лапка, жёсткая реакция: 5 ситуаций, которые легко упустить из виду
Как отели скрывают неприятные запахи в ванной — секрет, который вам стоит узнать
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий
Без тренировок уже три недели? Вот что спасает тебя от полного отката
Казахстан запускает грандиозный проект: новый завод по производству полиэтилена
В Азии пьют кофе с солью — стоит ли перенять эту странную привычку
Луковый щит: растения-союзники, которые охраняют грядку лучше любого инсектицида
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Глюкоза откровенно высказалась о наркотиках: почему об этом нужно говорить открыто?

Когда тон не ровный, а настроение — тем более: время, когда кожа требует к себе уважения

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это солнце, жара и много открытой кожи. Но с приходом осени всё это оставляет после себя следы: сухость, пигментные пятна, обезвоженность и тусклый тон. Впрочем, именно этот сезон лучше всего подходит для восстановления. Пока солнце уже не так активно, кожа готова к обновлению.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Что делать в первую очередь

  • Начать с пилингов. Осенью резко снижается УФ-активность, а значит, появляется окно для безопасного использования химических и физических пилингов. Они мягко удаляют отмершие клетки, выравнивают тон и осветляют пигментацию, особенно у тех, кто столкнулся с мелазмой после солнечных дней.
  • Включить глубокое увлажнение. Гиалуроновая кислота, skinboosters и процедуры с эффектом насыщения влагой — обязательная программа на холодный сезон.

Кожа теряет воду не только летом, и если её не поддержать, это быстро скажется на упругости и цвете лица.

Лазеры — мощный инструмент, но вовремя

Фракционные лазеры отлично справляются с последствиями солнечного сезона: морщины, расширенные поры, неровный рельеф. Осень считается "золотым временем" для таких процедур: меньше солнца — меньше риск побочных эффектов.

Минимализм тоже работает

Иногда кожа нуждается не в 10 баночках, а в правильно подобранных активных компонентах. Осенью особенно полезны:

  • витамин C
  • антиоксиданты
  • коллоидная овсянка
  • органический кремний (внутрь — для стимуляции коллагена)

Чего точно не стоит делать

  • отказываться от SPF: ультрафиолет активен даже в пасмурные дни
  • злоупотреблять кислотами
  • забывать про увлажнение

Осень — это не отдых от ухода, а точка перезапуска. Самое время дать коже то, чего ей не хватало всё лето.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам
Российский шоу-бизнес
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам Аудио 
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Российский шоу-бизнес
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена? Аудио 
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу
Еда и рецепты
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Почему в СССР боялись летать и как с этим боролся Аэрофлот Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Последние материалы
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Глюкоза откровенно высказалась о наркотиках: почему об этом нужно говорить открыто?
Туризм без тормозов: улицы Пхукета стали ареной ночных драк
Отсек, который всё это время молчал: стиральная машина раскрывает тайну
Кариес возвращается? Стоматолог раскрыла 9 роковых ошибок в уходе за зубами
Когда тон не ровный, а настроение — тем более: время, когда кожа требует к себе уважения
Roxette возвращается: мировое турне стартует в Будапеште с новой солисткой
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми
Цветущий взрыв за три дня: одна кожура превращает орхидею в фейерверк бутонов
Этот Fiat путают с Citroen — но только до тех пор, пока не заглянешь внутрь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.