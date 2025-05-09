Когда тон не ровный, а настроение — тем более: время, когда кожа требует к себе уважения

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — это солнце, жара и много открытой кожи. Но с приходом осени всё это оставляет после себя следы: сухость, пигментные пятна, обезвоженность и тусклый тон. Впрочем, именно этот сезон лучше всего подходит для восстановления. Пока солнце уже не так активно, кожа готова к обновлению.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Что делать в первую очередь

Начать с пилингов. Осенью резко снижается УФ-активность, а значит, появляется окно для безопасного использования химических и физических пилингов. Они мягко удаляют отмершие клетки, выравнивают тон и осветляют пигментацию, особенно у тех, кто столкнулся с мелазмой после солнечных дней.

Включить глубокое увлажнение. Гиалуроновая кислота, skinboosters и процедуры с эффектом насыщения влагой — обязательная программа на холодный сезон.

Кожа теряет воду не только летом, и если её не поддержать, это быстро скажется на упругости и цвете лица.

Лазеры — мощный инструмент, но вовремя

Фракционные лазеры отлично справляются с последствиями солнечного сезона: морщины, расширенные поры, неровный рельеф. Осень считается "золотым временем" для таких процедур: меньше солнца — меньше риск побочных эффектов.

Минимализм тоже работает

Иногда кожа нуждается не в 10 баночках, а в правильно подобранных активных компонентах. Осенью особенно полезны:

витамин C

антиоксиданты

коллоидная овсянка

органический кремний (внутрь — для стимуляции коллагена)

Чего точно не стоит делать

отказываться от SPF: ультрафиолет активен даже в пасмурные дни

злоупотреблять кислотами

забывать про увлажнение

Осень — это не отдых от ухода, а точка перезапуска. Самое время дать коже то, чего ей не хватало всё лето.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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