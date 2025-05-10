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Одежда, которая стройнит: универсальные фасоны, меняющие пропорции без диет

1:47
Моя семья » Красота и стиль


Красота — не в размере одежды, а в умении подать себя правильно. Секрет в том, чтобы выбрать силуэт, который выгодно подчеркнёт достоинства фигуры. Независимо от типа тела — будь то "песочные часы", "груша", "яблоко" или "прямоугольник" — можно выглядеть привлекательно, просто следуя грамотному подходу к крою одежды.

Силуэты, подходящие всем

Платье с запахом

Идеальный вариант, который формирует талию и сбалансированно распределяет объёмы. Такой крой подходит как миниатюрным девушкам, так и пышным формам.

 Высокая посадка

Юбки и брюки с завышенной талией визуально вытягивают ноги и делают силуэт стройнее. Особенно актуальны модели с прямым или слегка расклешённым кроем.

 А-силуэт

Юбки и платья А-силуэта скрывают бёдра, подчёркивают талию и добавляют лёгкости образу. Универсальны и подходят почти под любой тип телосложения.

Жакеты и пиджаки с акцентом на талию

Приталенный крой или ремень в области талии создаёт женственный силуэт, даже если у вас фигура «прямоугольник».

Чего стоит избегать

 Мешковатых фасонов, которые скрывают форму и утяжеляют силуэт
 версайза без баланса, особенно если он не сочетается с приталенными элементами
 Горизонтальных линий в проблемных зонах, которые визуально добавляют объём

Одежда — ваш союзник

Подчеркнуть фигуру не значит втиснуться в неудобную одежду. Это — об умении выбирать силуэты, которые работают на ваш образ. Грамотный крой, продуманные акценты и любовь к себе — вот три кита стильного и уверенного внешнего вида. Не меняйте себя — меняйте фасон.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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