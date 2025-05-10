Одежда, которая стройнит: универсальные фасоны, меняющие пропорции без диет

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль



Красота — не в размере одежды, а в умении подать себя правильно. Секрет в том, чтобы выбрать силуэт, который выгодно подчеркнёт достоинства фигуры. Независимо от типа тела — будь то "песочные часы", "груша", "яблоко" или "прямоугольник" — можно выглядеть привлекательно, просто следуя грамотному подходу к крою одежды.

Силуэты, подходящие всем

Платье с запахом

Идеальный вариант, который формирует талию и сбалансированно распределяет объёмы. Такой крой подходит как миниатюрным девушкам, так и пышным формам.

Высокая посадка

Юбки и брюки с завышенной талией визуально вытягивают ноги и делают силуэт стройнее. Особенно актуальны модели с прямым или слегка расклешённым кроем.

А-силуэт

Юбки и платья А-силуэта скрывают бёдра, подчёркивают талию и добавляют лёгкости образу. Универсальны и подходят почти под любой тип телосложения.

Жакеты и пиджаки с акцентом на талию

Приталенный крой или ремень в области талии создаёт женственный силуэт, даже если у вас фигура «прямоугольник».

Чего стоит избегать

Мешковатых фасонов, которые скрывают форму и утяжеляют силуэт

версайза без баланса, особенно если он не сочетается с приталенными элементами

Горизонтальных линий в проблемных зонах, которые визуально добавляют объём

Одежда — ваш союзник

Подчеркнуть фигуру не значит втиснуться в неудобную одежду. Это — об умении выбирать силуэты, которые работают на ваш образ. Грамотный крой, продуманные акценты и любовь к себе — вот три кита стильного и уверенного внешнего вида. Не меняйте себя — меняйте фасон.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.