Освежи волосы в жару: домашние маски, которые работают лучше салона

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнце, ветер, морская вода и кондиционеры — всё это делает волосы сухими, тусклыми и ломкими. Чтобы сохранить их здоровье и красоту, важно использовать питательные и освежающие маски, особенно летом. Хорошая новость: многие из них легко приготовить дома.

Топ-5 домашних летних масок для волос

1. Авокадо + кокосовое масло = питание и защита

Авокадо богат витаминами A, E и жирными кислотами. Смешайте мякоть одного авокадо с 1 ст. л. кокосового масла. Нанесите на волосы на 30 минут и смойте.

2. Огурец + йогурт = охлаждение и увлажнение

Смешайте натёртый огурец с 2 ст. л. натурального йогурта. Эта маска отлично успокаивает кожу головы и снимает раздражение после солнца.

3. Клубника + мед = блеск и мягкость

Разомните 5–6 ягод клубники, добавьте 1 ч. л. мёда. Маска освежает волосы и придаёт им сияние. Держать 20 минут.

4. Алоэ вера + лимон = регенерация и лёгкость

2 ст. л. геля алоэ смешать с 1 ч. л. лимонного сока. Подходит для жирной кожи головы, нормализует выработку себума.

5. Банан + оливковое масло = восстановление и антистресс

Половину спелого банана размять, добавить 1 ст. л. оливкового масла. Нанести по длине волос на 30 минут. Подходит для сильно пересушенных прядей.

Заключение: защита и свежесть — ключ к здоровью волос летом

Лето — не повод забывать об уходе. Напротив, именно сейчас волосы нуждаются в питании и защите как никогда. Натуральные маски не только эффективны, но и доступны. Делайте их 1–2 раза в неделю, и вы заметите, как волосы становятся мягкими, блестящими и послушными даже в самую жаркую погоду.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



