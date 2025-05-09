Веки в стрессе, взгляд в отчаянии? На кухне уже варится спасение

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Переутомление, бессонные ночи, стрессы — и вот под глазами появляются тени и мешки. Узнаешь себя? Если пока нет возможности выспаться или уехать на ретрит, не беда. У тебя есть домашние компрессы, которые работают не хуже профессиональных средств — а иногда и лучше.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Мы собрали три эффективных рецепта, которые спасают взгляд даже в самый пасмурный сезон. Готовь полотенце, заваривай травы — и приводи себя в порядок за 15 минут.

Липа + ромашка = минус отёки

Аптечная классика, проверенная годами. Возьми по столовой ложке цветков липы и ромашки, залей двумя стаканами кипятка и поставь на водяную баню на 20 минут. Затем процедить, смочить в настое салфетки или ватные диски и приложить к глазам на четверть часа.

Эффект: снимает воспаление, убирает припухлость и делает взгляд свежим, как после отпуска.

Березовые листья для живого взгляда

Здесь придётся немного потрудиться — нужны свежие берёзовые листья. Но результат того стоит! Горсть листвы залей кипятком (2 стакана), подержи 20 минут на водяной бане. Когда настой остынет, делай компрессы: 15 минут — и от отёков не останется и следа.

Хвощ против тёмных кругов

Полевой хвощ — не только сорняк, но и спасение для усталых глаз. Столовую ложку травы залей двумя стаканами кипятка, провари на водяной бане 30 минут, настаивай ещё 10. Смочи ватные диски и наложи на веки.

Результат — уменьшение тёмных кругов и воспаления, особенно если делать такие компрессы регулярно.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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