Веки в стрессе, взгляд в отчаянии? На кухне уже варится спасение

Переутомление, бессонные ночи, стрессы — и вот под глазами появляются тени и мешки. Узнаешь себя? Если пока нет возможности выспаться или уехать на ретрит, не беда. У тебя есть домашние компрессы, которые работают не хуже профессиональных средств — а иногда и лучше.
Мы собрали три эффективных рецепта, которые спасают взгляд даже в самый пасмурный сезон. Готовь полотенце, заваривай травы — и приводи себя в порядок за 15 минут.
Аптечная классика, проверенная годами. Возьми по столовой ложке цветков липы и ромашки, залей двумя стаканами кипятка и поставь на водяную баню на 20 минут. Затем процедить, смочить в настое салфетки или ватные диски и приложить к глазам на четверть часа.
Эффект: снимает воспаление, убирает припухлость и делает взгляд свежим, как после отпуска.
Здесь придётся немного потрудиться — нужны свежие берёзовые листья. Но результат того стоит! Горсть листвы залей кипятком (2 стакана), подержи 20 минут на водяной бане. Когда настой остынет, делай компрессы: 15 минут — и от отёков не останется и следа.
Полевой хвощ — не только сорняк, но и спасение для усталых глаз. Столовую ложку травы залей двумя стаканами кипятка, провари на водяной бане 30 минут, настаивай ещё 10. Смочи ватные диски и наложи на веки.
Результат — уменьшение тёмных кругов и воспаления, особенно если делать такие компрессы регулярно.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.