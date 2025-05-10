Питание, которое делает лицо старше — даже у тех, кто не курит

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Моя семья » Красота и стиль

Сколько бы ни наносилось кремов, как часто ни делался массаж лица — без правильного питания они работают в полсилы. Именно рацион влияет на состояние кожи сильнее, чем кажется. И речь не только о вреде фастфуда или любви к сладкому. Некоторые ошибки настолько привычны, что давно перестали восприниматься как что-то опасное.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Жареная пища — скрытый враг коллагена

Частое употребление еды, приготовленной на масле или при высоких температурах, способствует выработке токсинов, нарушающих гликемический баланс. Итог — ухудшение кровотока, сбои в восстановлении клеток и ускоренное разрушение строительных белков кожи. От редкого шашлыка ничего страшного не случится, но жареное каждый день — прямая дорога к дряблости.

Избыток сахара делает лицо уставшим

Сахар запускает гликацию — процесс, при котором волокна коллагена и эластина теряют упругость. Кожа становится вялой, морщины появляются быстрее. Кроме того, сладкое разрушает микрососуды, нарушает микроциркуляцию, провоцирует отеки и застои лимфы.

Перекусы — ловушка для кожи

Постоянные перекусы, особенно углеводные, поддерживают высокий уровень инсулина. Это может привести к метаболическим сбоям и преждевременному старению. Особенно вредны сладкие фрукты и злаковые батончики, которые кажутся "правильными". Лучше ограничиться тремя основными приемами пищи и, при необходимости, одним перекусом — белковым, не углеводным.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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