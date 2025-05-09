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Роскошные локоны или рекламная иллюзия? Чем на самом деле ты покрываешь волосы

2:10
Моя семья » Красота и стиль

С одной стороны, индустрия ухода за волосами предлагает бесконечное множество продуктов — от масел и спреев до полотенец и плоек. С другой — далеко не все эти покупки действительно полезны.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Стилистка по прическам Натали Паломино, основательница бренда по уходу за волосами, развенчала несколько популярных мифов. По ее словам, некоторые средства работают скорее на прибыль производителей, чем на красоту ваших локонов.

Полотенце за 3000 рублей? Есть альтернатива

Да, махровые полотенца могут вредить волосам — ворсинки цепляются за кутикулу, пересушивают и вызывают ломкость. Именно поэтому появились специальные полотенца из микрофибры, стоимость которых порой доходит до нескольких тысяч рублей.

Но Натали предлагает более бюджетное и не менее эффективное решение:

"Просто используйте старую футболку — она достаточно гладкая, чтобы не навредить волосам".

Секущиеся кончики не склеить
Многие продукты обещают "восстановить" секущиеся кончики, но стилистка предупреждает:

"Единственное, что вы можете сделать, — это обрезать их. Средства лишь маскируют повреждения, но это временное решение".

Она советует сосредоточиться на профилактике: использовать качественную косметику и регулярно подстригать волосы.

Ковошинг: стоит ли переплачивать

Ковошинг — это метод очищения волос кондиционером без использования шампуня. Особенно популярен среди обладательниц вьющихся локонов. Бренды моментально подстроились и стали выпускать специальные средства для ковошинга.

Однако Натали считает, что и тут можно сэкономить:

"Подойдет самый обычный кондиционер, который уже стоит у тебя в ванной".

Палочка для завивки без зажима — не обязательна

Керлинг-палочки часто рекламируют как безопасную альтернативу классическим плойкам — без зажима, чтобы не оставлять заломов. Но стилистка уверена, что это не более чем уловка.

"Просто игнорируйте зажим на своей плойке — этого будет достаточно", — говорит она.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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