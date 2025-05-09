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Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Помнишь те времена, когда визажисты учили нас наносить хайлайтер под бровь? Так вот — пора стереть это из памяти. Сегодня такой приём не только устарел, но и способен визуально утяжелить взгляд, особенно если у тебя нависшее веко.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Секрет в том, что подсвечивание зоны под бровями лишь акцентирует на проблемной зоне, а не маскирует её. Но не переживай — выход есть, и он тоже связан с хайлайтером. Только использовать его нужно иначе.

Как хайлайтер может "омолодить" взгляд

Профессиональные визажисты давно сменили тактику: теперь вместо того, чтобы подчеркивать линию под бровью, они подсвечивают подвижное веко. Этот приём мгновенно "раскрывает" взгляд, делает его свежим и живым.

Проверь эффект на себе:

  • на одном глазу нанеси хайлайтер, как делала раньше — под бровь;
  • на другом — воспользуйся новой схемой, и ты сразу увидишь разницу.

Пошаговый лайфхак для маскировки нависшего века:

  • Хайлайтер в дело: мягкой кистью нанеси его на подвижное веко — он придаст коже лёгкое сияние и сделает взгляд более открытым.
  • Складка века: возьми светло-коричневый матовый оттенок и мягко растушуй в складке века. Это создаст иллюзию глубины.
  • Акцент под бровью: теперь здесь вместо хайлайтера используй матовые светлые тени. Они освежат зону, но не "вытянут" её вперёд.

Такой подход не только подчёркивает форму глаз, но и визуально "стирает" с лица пару лет. Простой приём — а результат очевиден.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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