Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит

Помнишь те времена, когда визажисты учили нас наносить хайлайтер под бровь? Так вот — пора стереть это из памяти. Сегодня такой приём не только устарел, но и способен визуально утяжелить взгляд, особенно если у тебя нависшее веко.
Секрет в том, что подсвечивание зоны под бровями лишь акцентирует на проблемной зоне, а не маскирует её. Но не переживай — выход есть, и он тоже связан с хайлайтером. Только использовать его нужно иначе.
Профессиональные визажисты давно сменили тактику: теперь вместо того, чтобы подчеркивать линию под бровью, они подсвечивают подвижное веко. Этот приём мгновенно "раскрывает" взгляд, делает его свежим и живым.
Пошаговый лайфхак для маскировки нависшего века:
Такой подход не только подчёркивает форму глаз, но и визуально "стирает" с лица пару лет. Простой приём — а результат очевиден.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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