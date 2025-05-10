Пять привычек, которые заставят синяки под глазами исчезнуть

Никакой макияж не скроет уставший взгляд, если под глазами залегли тени. Причины могут быть разными — от банального недосыпа до серьезных нарушений в организме. И первым делом стоит не маскировать, а разобраться, почему они появились.
Почему возникают синяки:
Что поможет:
Обследование.
Если есть подозрения на внутренние причины, первым делом — к врачу. Без решения основной проблемы уходовая косметика бессильна.
Правильный режим.
Минимум 8 часов сна, больше воды, железо и витамин С в рационе. Мясо, ягоды, зелень, печень и рыба помогут повысить гемоглобин. Плюс прогулки, отказ от курения и меньше времени перед экраном.
Косметика с эффектом осветления.
Кофеин, гиалуронка, водоросли, антиоксиданты и мята улучшают микроциркуляцию и визуально освежают зону под глазами.
Массаж и увлажнение.
Легкий самомассаж (10-15 минут в день) улучшает лимфоток. После него — обязательно нанести крем похлопывающими движениями.
SPF круглый год.
Солнце старит кожу даже зимой. Поэтому средства с защитой от UV — обязательная часть ухода, особенно в зоне век.
Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение, вызывающие блеск кожи, из-за которого кровяносные и лимфатические сосуды под нею становятся более заметными, расширение кровеносных сосудов, застой крови и гиперпигментация, аллергические реакции, заболевания печени, старение организма и так далее.
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