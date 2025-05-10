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Пять привычек, которые заставят синяки под глазами исчезнуть

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Никакой макияж не скроет уставший взгляд, если под глазами залегли тени. Причины могут быть разными — от банального недосыпа до серьезных нарушений в организме. И первым делом стоит не маскировать, а разобраться, почему они появились.

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

Почему возникают синяки:

  • Хронический стресс и недосып делают капилляры заметнее, а кожу — тусклой.
  • С возрастом снижается выработка коллагена и гиалуроновой кислоты — кожа истончается, сосуды начинают "просвечивать".
  • Генетика тоже играет роль: у кого-то круги под глазами — наследственная особенность.
  • Низкий гемоглобин, проблемы с печенью, почками, сердцем или ЖКТ могут давать именно такой симптом.
  • Жесткий демакияж и неподходящие средства ухудшают состояние кожи и провоцируют пигментацию.

Что поможет:

  1. Обследование.
    Если есть подозрения на внутренние причины, первым делом — к врачу. Без решения основной проблемы уходовая косметика бессильна.

  2. Правильный режим.
    Минимум 8 часов сна, больше воды, железо и витамин С в рационе. Мясо, ягоды, зелень, печень и рыба помогут повысить гемоглобин. Плюс прогулки, отказ от курения и меньше времени перед экраном.

  3. Косметика с эффектом осветления.
    Кофеин, гиалуронка, водоросли, антиоксиданты и мята улучшают микроциркуляцию и визуально освежают зону под глазами.

  4. Массаж и увлажнение.
    Легкий самомассаж (10-15 минут в день) улучшает лимфоток. После него — обязательно нанести крем похлопывающими движениями.

  5. SPF круглый год.
    Солнце старит кожу даже зимой. Поэтому средства с защитой от UV — обязательная часть ухода, особенно в зоне век.

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение, вызывающие блеск кожи, из-за которого кровяносные и лимфатические сосуды под нею становятся более заметными, расширение кровеносных сосудов, застой крови и гиперпигментация, аллергические реакции, заболевания печени, старение организма и так далее.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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