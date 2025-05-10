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Лицо стареет тихо: этот признак появляется первым

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Есть на лице одна складочка, на которую редко обращается внимание. А ведь именно она часто выдает возраст, даже когда с морщинами всё в порядке. Речь — о фильтруме, небольшой ложбинке между носом и верхней губой.

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

В молодости фильтрум выражен чётко. Его сопровождают две вертикальные линии — колонны. С годами они сглаживаются. Из-за этого лицо кажется старше, даже если кожа гладкая, а губы ухожены.

Считается, что губы с чётким фильтрумом выглядят более юными. А чрезмерная контурная пластика, наоборот, визуально "убивает" молодость — губы становятся слишком большими и перекрывают эту зону, стирая характерные очертания.

Убрать сглаженность фильтрума косметикой или домашним уходом нельзя — это физиология. Но замедлить процесс возможно. Всё, что требуется, — немного внимания и дисциплины.

Как сохранить фильтрум чётким дольше

  • Кожа нуждается в защите. Агрессивное солнце, ветер и сухой воздух ускоряют старение. Увлажняющие кремы с SPF — база ухода.

  • Вода — ключ к упругости. Без 1,5-2 литров в день кожа теряет тонус. Особенно в жару и при нагрузках.

  • Косметику следует выбирать осознанно: по возрасту, типу кожи и сезону. И обязательно тщательно смывать.

  • Полноценный сон творит чудеса. Во сне запускается регенерация, и кожа буквально оживает.

  • Массаж лица помогает расслабить напряжённые мышцы и улучшает микроциркуляцию. Особенно эффективны лёгкие поглаживания в зоне над губой.

Эта крошечная деталь — не просто эстетика. Фильтрум — тонкий индикатор молодости. И сохранить его выразительность — вполне посильная задача без салонных вмешательств.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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